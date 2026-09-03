자유전공학부 논술우수자전형 71명 모집 [수시특집-세종대]

세종대학교는 전체 모집인원의 62.4%인 1857명을 수시로 선발한다. 수시 선발 규모는 전년도 수시모집 인원 1791명 대비 66명 늘어났다. 원서접수는 8일부터 11일까지다.



학생부교과전형(지역균형, 항공시스템공학(공군))은 421명, 학생부종합전형(세종인재(면접형), 세종인재(서류형), 기회균형, 사회기여 및 배려자, 서해5도학생, 특성화고교졸 재직자, 사이버국방(육군), 국방AI융합시스템공학(해군), 국방AI로봇융합공학(해병대)) 960명, 논술우수자 전형 344명, 실기·실적 전형(실기우수자, 예체능특기자)으로 132명을 선발한다.



2026학년도에 이어 2027학년도에도 무전공 선발 모집단위인 자유전공학부에서 193명을 선발한다. 다만, 지역균형전형에서 전년 대비 31명이 감소한 122명을 선발하며, 논술우수자전형으로 31명 증가한 71명을 선발한다.

변재문 입학처장

지역균형전형 자유전공학부는 다른 모집단위와 달리 국어, 수학, 영어 교과만을 반영한다. 수능 최저학력기준에 유의해야 하는데, 기준은 국어, 수학, 영어, 탐구(사회·과학 중 1과목) 중 2개 영역 등급의 합이 5등급 이내로 지역균형전형으로 선발하는 인문, 자연계열의 2개 영역 등급 합이 6 이내보다 높다.



세종대 논술우수자전형은 인문계열은 인문논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. 자유전공학부의 경우 통합교과형 논술을 치러야 한다. 자유전공학부 출제범위는 국어, 사회(역사·도덕), 수학(수학, 수학Ⅰ, 수학Ⅱ)이며, 수학 미적분은 출제범위에 포함되지 않는다.



계열모집은 학생부종합전형인 세종인재(서류형), 기회균형, 사회기여및배려자 전형으로 선발한다.

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