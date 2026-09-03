미술우수자 실기 없이 학생부·면접 등 반영 [수시특집-홍익대]

홍익대학교는 2027학년도 수시모집에서 서울캠퍼스와 세종캠퍼스 합산 총 모집인원의 66.2%인 2455명을 선발한다. 수시 원서접수 기간은 7일부터 11일까지다.



학생부종합전형은 대표 전형인 학교생활우수자 666명(서울 467명, 세종 199명)을 포함해 총 710명을 선발한다. 지원자격은 국내 고교졸업(예정)자로, 1998년 이전(1998년 포함) 졸업자, 검정고시 출신자, 외국고 졸업(예정)자 등은 지원할 수 없다. 서류 100%로 선발하며, 올해 서울캠퍼스 수능 최저학력기준이 완화돼 국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 5 이내, 한국사 4등급 이내를 충족하면 된다. 세종캠퍼스는 수능 최저학력기준이 적용되지 않는다.



학생부교과전형은 총 622명을 모집한다. 서울캠퍼스 학교장추천자 307명, 세종캠퍼스 교과우수자 315명이다. 두 전형 모두 2025년 2월 이후 국내 고교 졸업(예정)자 중 3학기 이상 이수자가 지원 대상이며 교과 100%로 평가한다. 고교별 추천 인원이 10명 이내인 서울캠퍼스 학교장추천자의 수능 최저기준 역시 완화되어 2개 영역 등급 합 6 이내(한국사 4등급 이내)를 적용한다. 세종캠퍼스 교과우수자는 1개 영역 4등급 이내다.

강준원 입학처장

논술전형 모집인원은 총 579명(서울 384명, 세종 195명)으로, 논술 90%와 교과 10%를 합산해 선발한다. 수능 최저학력기준은 서울캠퍼스가 2개 영역 등급 합 5 이내, 세종캠퍼스는 1개 영역 4등급 이내다. 이 밖에 미술우수자 471명(서울 289명, 세종 182명), 고른기회Ⅰ 25명, 고른기회Ⅱ 16명 등을 선발한다. 미술우수자전형은 실기 없이 학생부 교과, 미술활동보고서, 면접으로 선발한다. 1단계에서 교과 20%와 서류 80%로 3배수를 선발한 뒤 2단계에서 면접 60%와 1단계 서류성적 40%를 합산해 최종 합격자를 가린다. 수능 최저기준은 서울캠퍼스에만 적용된다. 이외에도 공연예술우수자 48명과 체육우수자 25명을 함께 모집한다.

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