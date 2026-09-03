학종 추천형 100명 증원… 의예과 ‘면접형’ 신설도 [수시특집-한양대]

“내게 유리한 전형은 무엇”… 대학별 맞춤 전략 찾자 2027학년도 일반대학 수시모집 원서접수가 7일부터 11일까지 진행된다. 2일 한국대학교육협의회(대교협)의 ‘2027학년도 대입전형 시행계획’에 따르면 전국 195개 4년제 대학의 2027학년도 모집인원은 34만5717명이고, 이 중 80.3%(27만7583명)를 수시로 선발한다. 전형별로는 △학생부교과전형 15만6403명(56.3%) △학생부종합전형 8만1931명(29.5%) △실기·실적전형 2만1954명(7.9%) △논술전형 1만2711명(4.6%) △기타 4584명(1.7%) 순이다. 수험생들은 최대 6회 지원할 수 있다. 원서접수 기간은 대학별로 3일 이상 실시하며, 마감일시나 시간 등이 달라 확인이 필요하다. 수험생은 원서접수 전 대행사(유웨이어플라이·진학어플라이)에서 통합회원으로 가입한 뒤 여러 대학에 활용할 수 있는 공통원서를 미리 작성해 지원할 수 있다. 대교협은 “원서접수 마감 시점에 사용자 접속이 폭주하면 많은 시간이 소요되고, 다급하게 원서를 작성하다가 낭패를 볼 수 있다”며 “수험생들은 자신의 컴퓨터에서 원서접수 대행사 사이트 접속에 문제가 없는지 미리 확인한 후, 통합회원 가입과 공통원서 작성을 사전에 준비하는 것이 필요하다”고 강조했다. 수시모집 합격자 발표는 12월18일이며, 12월21∼23일 합격자 등록이 진행된다. 수시모집에 합격한 수험생은 정시 지원 자격이 박탈돼 수시 지원 시 유의해야 한다.

한양대학교는 2027학년도 수시모집에서 학생부교과전형(추천형) 346명, 학생부종합전형(추천형) 300명 등 총 1921명을 모집한다. 사진은 한양대 전경. 한양대 제공

한양대학교는 2027학년도 수시모집에서 정원 내 1731명, 정원 외 190명 등 총 1921명을 모집한다.



전형별 모집 인원은 △학생부교과(추천형) 346명 △학생부종합(추천형) 300명 △학생부종합(서류형) 518명 △학생부종합(면접형) 138명 △고른기회 113명 △사회통합 5명 △특성화고졸재직자 158명 △논술전형 233명 △실기·실적전형 110명이다.



2027학년도 주요 변경 사항으로는 학교 재적 인원의 11%를 추천받는 ‘추천형’ 선발 인원은 전년 대비 100명가량 늘어났고, ‘서류형’은 감소했다. 의예과는 기존 ‘서류 100%’ 선발 방식을 폐지하고 ‘면접형’을 신설했다. 1단계에서 서류평가 100%로 7배수를 선발한 뒤 2단계에서 서류 70%와 면접 30%를 합산한다.



사회통합전형도 새로 도입됐다. 무전공·융합 학과인 한양인터칼리지학부(자연)에서 5명을 선발하며 다자녀, 다문화 가정, 15년 이상 장기복무 직업군인·소방·경찰 공무원 자녀 등을 대상으로 한다.

서영웅 입학처장

학생부교과(추천형)는 2026년 2월 이후 졸업(예정)자를 대상으로 교과 성적 정량평가 90%와 정성평가 10%를 합산하고 수능 최저학력기준(3개 영역 등급 합 7 이내)을 적용한다.



학생부종합전형은 세 가지 트랙으로 운영된다. 서류평가 100%에 수능 최저학력기준을 적용하는 추천형, 학생부종합평가 100%의 서류형(수능 최저학력기준 없음), 단계별 전형으로 1단계 7배수 선발 후 2단계 면접 30%를 반영하는 면접형으로 나눠 선발한다.



면접형 중 의예과 면접은 제시문이나 다중미니면접(MMI) 방식이 아닌 학생부 기반 대면 인성면접으로 진행된다. 공과대학 10개 모집단위와 한양인터칼리지학부(자연)는 제시문 기반 면접을, 사범대학 5개 모집단위는 학생부 기반 면접을 치른다.



제시문 면접은 11월22일, 면접형 의예과는 12월5일, 사범대학은 12월6일에 실시된다.



고른기회전형과 사회통합전형은 교과 성적을 정량 반영하지 않고, 교과 성취도와 세부능력 및 특기사항 등 학생부 기록 전체를 토대로 고교 3년 동안의 성취를 정성평가한다.



논술전형은 2027학년도에 한해 기존 학생부종합평가 10%를 전면 폐지하고 ‘논술 100%’로 선발한다.



수능 최저학력기준은 논술전형 전체 모집단위에 적용되며, 의예과를 제외한 모집단위는 국·수·영·탐(1과목) 중 3개 영역 등급 합 7 이내, 의예과는 국·수·영·탐(2과목 평균) 중 3개 영역 등급 합 4 이내다.



첨단학과 증원 기조도 이어진다.



2026학년도 첨단학과 증원(데이터사이언스학부, 미래자동차공학과, 융합전자공학부)에 이어 2027학년도에도 데이터사이언스학부 정원이 15명 늘어나 수시모집 인원 확대가 이어졌다. SK하이닉스와 연계된 계약학과인 반도체공학과는 차별화된 교육과 함께 입학생에게 학비 전액, 학업장려금, 해외연수 기회를 제공하며 졸업 후 SK하이닉스 반도체 연구원 채용을 보장한다. 건설환경공학과(학종 서류형 상위 3명), 한양YK인터칼리지학부 등 주요 학과 합격자를 위한 장학제도도 운영된다.

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