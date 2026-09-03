내년도부터 학폭 1∼3호 조치도 감점 처리 [수시특집-경희대]

경희대학교는 2027학년도 수시모집에서 전체 모집인원(5433명)의 55.3%인 3006명을 선발한다. 학생부 위주 전형에서 기존 평가요소별 평가를 평가항목별 평가로 세분화해 진행하며, 논술우수자전형에서 사회계열 논술고사의 출제 방식도 일부 개편했다. 학생부 비교과 출결과 학교폭력 조치상황 반영을 강화했다.



학생부종합전형은 보다 세분화된 서류평가 체계로 운영된다. 학업역량은 학업성취도 25%, 학업 태도 및 탐구력 15%로 반영한다. 진로역량은 전공(계열) 관련 교과 이수 노력 및 성취도 25%, 진로 탐색 활동과 경험 15%로 반영한다. 세분화하는 취지는 학교생활 중에 보여준 교과 성취 수준, 적극적인 학교 참여 상황을 더욱 세밀하게 평가하고자 함이다.



학생부종합전형에서는 학교생활기록부 전반에 나타난 학업적 성장의 흐름과 전공(계열) 분야에 대한 지속적인 관심을 중요한 평가요소로 본다. 특히 자연계열 지원자는 모집단위와 연계된 권장 과목의 이수 여부와 성취 수준이 중요한 평가요소로 반영돼 확인과 준비가 필요하다.

최진무 입학처장

학생부교과전형 서류평가는 입학사정관 2인이 각각 독립적으로 실시한다. 학교생활기록부 전반에 드러난 내용을 종합적으로 검토하는 정성평가 방식으로 진행된다. 면접평가는 평가위원 2인과 지원자 1인이 참여하는 2대 1 방식으로, 지원자 1인당 10분 내외로 운영된다.



출결과 학교폭력 조치상황 반영도 강화된다. 2027학년도부터는 출결을 정량 반영하는 경우 기존 미인정 결석만 반영하던 방식에서 미인정 지각·조퇴·결과 중 2회를 미인정 결석 1일로 환산해 적용한다. 학교폭력 조치상황은 2026학년도에는 감점이 없었던 1∼3호 조치도 2027학년도부터 감점 반영해 전형 총점에서 1% 감점 처리한다. 논술고사는 인문·체육계, 사회계, 자연계, 의·약학계로 구분해 시행된다. 인문·체육계와 사회계는 통합형 논술, 자연계는 수리논술, 의·약학계는 수리논술 60%와 과학논술 40% 방식으로 운영된다. 사회계 논술은 기존 3문항에서 2문항으로 축소되고 수리논술 문항은 폐지된다.

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