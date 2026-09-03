사이버국방전형 수능 최저기준 미적용 [수시특집-고려대]

고려대는 2027학년도 수시모집에서 전년 대비 28명 늘어난 2731명의 신입생을 선발한다. 전형별 모집 인원은 학생부종합전형 1675명, 학생부교과전형 650명, 논술전형 351명, 실기·실적 위주 전형 55명이다.



수시모집에서 비중이 가장 큰 학생부위주전형은 학생부교과전형(학교추천전형)과 학생부종합전형으로 나누어 선발한다. 학생부교과전형(학교추천전형)은 학생부 성적 90%와 서류평가 10%를 합산하고 수능 최저학력기준을 적용해 최종 합격자를 선발한다. 학생부 성적 반영 비율을 확대했던 2026학년도 체제를 그대로 유지함에 따라, 성실한 학교생활로 우수한 교과 성적을 유지한 수험생에게 유리할 것으로 예상된다. 서류평가에서는 교과이수충실도와 공동체역량을 종합적으로 평가한다.



학생부종합전형은 학교생활기록부를 정성평가하여 지원자의 학업역량, 자기계발의지, 공동체역량 등을 종합 평가한다. 고려대의 모든 수시 면접 평가는 대면 방식으로 진행된다.

정환 입학처장

학업우수전형은 서류평가 100%에 수능 최저학력기준을 적용한다. 계열적합전형은 1단계에서 서류 100%로 5배수를 선발한 뒤, 2단계에서 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%를 합산한다. 면접은 제시문 기반으로 7분간 진행되며(의과대학은 MMI 실시), 수능 최저학력기준은 적용하지 않는다.



고른기회·다문화·재직자전형은 수능 최저학력기준 없이 1단계는 서류 100%(3배수), 2단계는 1단계 성적 60%와 면접 성적 40%(제시문 기반 6분)로 선발한다. 사이버국방전형 역시 수능 최저학력기준을 적용하지 않으며, 1단계 서류 100%(5배수), 2단계 1단계 성적 60%, 면접 성적 20%, 기타 평가(군면접, 체력검정 등) 20%를 합산한다.



논술전형은 논술고사 성적과 수능 최저학력기준으로 최종 합격자를 선발한다. 학생부 교과·비교과 성적보다는 고등학교 교육과정 범위 내에서 출제되는 논술 문제의 정확한 이해와 논리적 해결 능력이 핵심 평가 요소다.

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