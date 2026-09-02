9월 모평 다섯 중 하나는 N수생... 재학생 2만명 빠진 자리 채웠다 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 실시된 2일 서울 양천구 종로학원 본원에서 임성호 대표와 강사들이 모의고사에 출제된 문제를 분석하고 있다. 임 대표는 이날 실시된 국어 모의평가에 대해 “변별력을 확보할 수 있을 정도로 적절한 난이도로 출제됐다”면서 “쉬웠던 6월 모의평가보다는 어렵고, 지난해 수능보다는 다소 쉽거나 비슷하게 출제된 것으로 보인다”고 말했다. 유희태 기자

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 치러진 2일 종로학원 본원에서는 갓 나온 문제지를 두고 임성호 대표와 강사진이 머리를 맞댔다. 수능을 78일 앞둔 이날, 이번 모의평가는 출제 경향을 가늠할 마지막 평가원 시험이다.

이번 모의평가 지원자는 50만 128명으로, 졸업생 등은 11만 1925명으로 나타났다. 지난해 9월 모평보다 6235명 늘었다. 종로학원은 평가원이 접수 인원 통계를 공개한 2011학년도 9월 모평 이후 졸업생 수와 비율(22.4%) 모두 최고치라고 밝혔다.

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 실시된 2일 서울 양천구 종로학원 본원에서 재수생들이 모의평가를 치르고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 실시된 2일 서울 양천구 종로학원 본원에서 임성호 대표와 강사들이 모의고사에 출제된 문제를 분석하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가가 실시된 2일 서울 양천구 종로학원 본원에서 재수생들이 모의평가를 치르고 있다.

2028학년도 수능부터 국어·수학·탐구의 선택과목이 사라지고 내신은 5등급제로 바뀐다. 현행 체제의 마지막 판이라는 인식에, 2027학년도부터 도입되는 지역의사제가 상위권 재도전 수요를 끌어올린 것으로 분석된다. 임 대표는 “2027학년도 수능에서 졸업생들의 강세가 예상된다”며 “고3 학생들은 수능 점수 예측에서 다소 보수적으로 접근할 필요가 있다”고 말했다.

탐구 영역의 쏠림도 최고치를 새로 썼다. 사회탐구 지원자는 43만2504명으로 1년 새 4만1055명(10.5%) 늘었고, 과학탐구는 20만1060명으로 4만6366명 줄었다. 사탐 비율은 68.3%로 통합수능이 도입된 2022학년도 이후 9월 모평 기준 가장 높다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지