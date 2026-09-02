국내외 미술작품 서울에 多 모였다

세계적인 거장의 대표작부터 미술시장이 주목하는 신진 작가의 작품까지, 국내외 주요 작품이 서울에 집결했다.



세계 정상급 아트페어 프리즈와 국내 최대 아트페어 키아프가 2일 서울 강남구 코엑스에서 나란히 막을 올렸다.

2일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 ‘프리즈 서울 2026’에서 관람객들이 출품작을 둘러보고 있다. 이재문 기자

VIP 고객을 대상으로 하는 개막 첫날은 아트페어의 흥행을 가늠하는 바로미터다. 지난해 프리즈 서울에서도 개막 첫날 하우저앤워스가 마크 브래드포드의 3부작을 450만달러에 판매하는 등 고가 거래가 잇따랐다. 장기 침체를 겪은 미술시장이 조심스러운 회복 신호를 보이는 가운데 주요 거래가 첫날 집중되는 만큼 갤러리들은 핵심 출품작을 앞세워 컬렉터 잡기에 나섰다.



올해로 5회째를 맞는 프리즈 서울에는 가고시안과 하우저앤워스, 데이비드 즈워너, 페이스, 화이트큐브 등 133개 세계 주요 갤러리가 대거 참여했다. 가고시안은 데이미언 허스트의 대표 연작을 모은 솔로 부스를 꾸렸고, 페이스는 유영국의 ‘Work’와 제임스 터렐의 유리 설치 신작 등을 선보였다. 리만머핀은 서도호, 조현화랑은 이배의 작품을 집중 소개한다.



올해 프리즈는 새로운 ‘발견’에도 무게를 실었다. 신설한 ‘스포트라이트’에서는 한영수·곽훈 등 상대적으로 덜 조명됐던 20세기 작가를 재조명한다. ‘머티리얼 프랙티스’에서는 도자·섬유·유리·금속·한지 등을 활용한 작품으로 현대미술과 공예의 경계를 살핀다. 신진 갤러리 섹션 ‘포커스’도 올해 처음 아시아에서 전 세계로 범위를 넓혔다.



한국화랑협회가 여는 키아프도 변신에 나섰다. 국내 127곳과 해외 48곳 등 18개국 175개 갤러리가 참여하며 갤러리현대, 국제갤러리, 가나아트, 학고재, 아라리오갤러리 등 국내 주요 화랑이 부스를 꾸렸다. 올해 처음 크리에이티브 디렉터 체제를 도입해 정구호 디렉터가 공간 디자인과 특별전 등을 총괄했다. 올해 주제는 ‘공존(Coexistence)’이다. 특별전 ‘HUMAL’에서는 오형근·이동욱·이환권 등 7명이 인간의 본능과 신체, 생명력을 탐구하고 이를 증강현실로 확장한 ‘VIRTUAL VITAL’도 함께 선보인다. 신진 갤러리와 작가를 소개하는 ‘키아프 플러스’, 참가 갤러리가 추천한 작가를 지원하는 ‘키아프 하이라이츠’도 이어진다. 프리즈는 5일, 키아프는 6일까지 열린다.

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