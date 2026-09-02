충남대 ‘서울대 10개 만들기’ 거점대 선정…2030년까지 5000억원 지원

충남대학교가 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 거점 국립대학에 최종 선정됐다. 충남대는 올해부터 2030년까지 2900억원규모의 패키지 사업비를 받게 됐다. 국립대학 육성사업·앵커사업 등까지 포함하면 모두 5000억원 규모로 지원받는다.

충남대 전경. 충남대 제공

2일 교육부에 따르면 전날 ‘서울대 10개 만들기’ 패키지 지원대학으로 충남대와 부산대, 전남대 3개 대학을 확정했다.

선정된 대학에는 5극3특 성장엔진(전략산업)과 인공지능(AI) 분야를 하나로 묶어 학부교육부터 대학원, 연구소까지 연계 지원한다.

거점국립대학과 지역대학 간 연계·협력을 위한 ‘5극3특 공유대학’ 지원 등을 포함해 대학당 연간 700억원 규모의 재정지원이 이뤄진다. 패키지 지원 외에 학부교육 혁신을 위해 200억∼300억원 규모의 일반 재정지원도 받게 된다.

충남대는 대덕연구개발특구의 세계적인 과학기술 역량과 중부권의 첨단산업 기반을 연결해 ‘인재양성-연구개발-산업혁신-취·창업-지역정주’로 이어지는 선순환 생태계를 구축할 계획이다.

대전의 과학기술과 세종의 행정·정책, 충남·북의 첨단산업을 연계해 차세대 반도체·디스플레이, 첨단 바이오·배터리 등 중부권 성장엔진 분야의 산업인력과 연구인력을 지속적으로 배출, 국가 거점으로 도약한다는 계획이다.

충남대는 2028년 NEXUS 과학기술대학을 신설하고 한국과학기술원(KAIST), 정부출연연구기관과 함께 새로운 산학연 일체형 교육·연구 모델 구축에도 나선다.

김정겸 충남대 총장은 “지역 앵커기업과 카이스트가 교육과정을 공동 설계·운영하고 기업이 학생 교육과 연구에 직접 참여하는 교육혁신체계를 만들겠다”며 “NEXUS 과학기술대학 신설과 KAIST 공동 거버넌스에 기반한 공동 교육·연구를 핵심으로 대한민국의 새로운 성장축을 만들어 가겠다”고 말했다.

김 총장은 이어 “국립공주대와 통합을 성공적으로 이뤄 대전·세종·충남을 아우르는 초광역 교육·연구 거점으로 경쟁력 강화가 지역대학과 산업의 동반선장으로 이어지는 새로운 모델을 추진하겠다”고 덧붙였다.

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