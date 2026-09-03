무주서 ‘태권도 별들의 전쟁’

2024 파리 올림픽과 패럴림픽을 빛낸 태권도 스타들이 4일부터 7일까지 전북 무주에 모여 태권도의 진수를 선보인다.



2일 태권도진흥재단에 따르면 무주 태권도원에서 열리는 ‘무주 태권도원 2026 세계태권도 그랑프리 시리즈’에는 세계 50여개국 올림픽·패럴림픽 메달 수상자와 세계 랭킹 상위권 선수들이 참가해 ‘태권도 별들의 전쟁’을 펼친다.



대회 첫날인 4일에는 ‘세계파라태권도 그랑프리’가 열린다. 29개국 210명의 선수단이 참가하며, 파리 패럴림픽 금메달리스트인 아사프 야수르(이스라엘·-58㎏), 마흐무트 보즈테케(튀르키예·-63㎏), 맷 부시(영국·+80㎏), 수렌자브 울람바야르(몽골·-52㎏) 등이 출전한다. 한국에서도 파리 패럴림픽 메달리스트 주정훈을 비롯해 8명의 선수가 출전해 정상에 도전한다.



5일부터 7일까지는 ‘세계태권도 그랑프리’가 이어진다. 50개국 445명의 선수단이 참가하는 가운데 파리 올림픽 금메달리스트 박태준(한국·-58㎏), 피라스 카투시(튀니지·-80㎏), 아리안 살리미(이란·+80㎏), 김유진(대한민국·-57㎏), 비비아나 마르톤(헝가리·-67㎏) 등이 우승을 놓고 격돌한다. 한국 대표팀은 박태준과 김유진을 비롯해 장준, 서은수, 강상현 등 24명이 출전해 안방에서 금빛 발차기에 나선다.



김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “파리 올림픽과 패럴림픽을 뜨겁게 달궜던 주역들이 태권도원에 모여 최고 수준의 기량을 선보이는 자리가 될 것”이라고 말했다.

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