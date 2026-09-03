“이번 주말엔 부산 바다로”…해양 치유 프로그램 하반기 운영

부산의 바다를 배경으로 몸과 마음의 균형을 회복하는 체험형 해양관광 프로그램이 하반기에도 이어진다.

이 행사는 시민과 관광객이 부산의 해양관광을 일상에서 친근하게 경험할 수 있도록 기획돼 눈길을 끈다.

싱잉볼 라운지. 부산관광공사

부산시와 부산관광공사는 오는 9월 5일부터 10월 31일까지 매주 주말 ‘2026 하반기 해양 치유 프로그램’을 운영한다고 2일 밝혔다.

해양 치유 프로그램은 바다를 배경으로 시민과 관광객이 몸과 마음의 균형을 회복하고 부산의 해양관광을 일상에서 경험할 수 있도록 마련한 체험형 콘텐츠다.

앞서 상반기에는 해변 요가, 선셋 필라테스, 오션러닝, 오션 싱잉볼 라운지 등 다양한 프로그램이 진행됐으며 총 1632명이 참가했다.

하반기에는 기존 프로그램에 축제형·체류형 행사를 더해 해양 치유 콘텐츠를 확대한다.

대표 행사인 ‘해양치유 페스타’는 오는 19일 해운대해수욕장에서 열린다. 일몰 시간대 바다를 배경으로 움직임과 소리가 어우러지는 체험 프로그램이 진행될 예정이다.

부산의 다양한 공간과 해양자원을 연계한 체류형 프로그램도 마련됐다.

‘소리로 걷는 부산’은 부산의 소리를 기록하며 지역 풍경을 탐방하는 약 5시간짜리 체험 행사다. 영도에서는 해안 풍경과 커피를, 기장에서는 아홉산 대나무숲과 바다마을을 경험할 수 있다.

‘1박2일 부산 오션 리트릿’은 요트 체험과 마사지, 식사, 네트워킹 등을 결합한 체류형 해양 치유 프로그램으로 운영된다.

모든 프로그램은 사전 예약제로 운영된다. 참가 신청과 세부 일정은 부산해양치유.kr 또는 코코 아일랜드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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