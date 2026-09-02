“노래하는 얼굴 보고 소름”…설경구가 알아본 김민하의 배우 재능

설경구가 배우 김민하의 어린 시절을 회상하며 배우로서의 가능성을 일찌감치 발견했던 일화를 공개했다.

설경구는 2일 서울 종로구의 한 카페에서 진행된 넷플릭스 시리즈 ‘들쥐’ 언론 인터뷰에서 작품에 대한 이야기와 함께 김민하와의 오랜 인연을 언급했다. 김민하의 부모와 가까운 사이였던 설경구는 자연스럽게 그가 초등학생 때부터 그를 지켜봐왔다.

설경구는 배우로서 김민하의 가능성을 본 것은 그가 고등학교 3학년이었을 때라고 밝혔다. 평소에 수줍음을 많이 타고 낮을 가리던 김민하가 노래하는 모습을 본 설경구는 평소와 달라진 표정에 놀랐다.

넷플릭스·김민하 인스타그램 캡처

설경구는 “너무 잘해서 깜짝 놀랐다. 얼굴이 완전히 다른 얼굴이 됐다. 소름이 끼쳤다”고 당시를 떠올렸다. 이에 설경구는 김민하의 부모에게 “쟤 배우 시키라”고 적극적으로 권했다. 그는 “김민하 어머니가 ‘고3인데 애 바람 넣지 마라’고 하셨다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

그러나 결국 입시를 준비하던 김민하는 진로를 바꿔 연기를 전공했고, 배우의 길에 들어섰다. 설경구는 자신의 말이 김민하의 진로에 결정적인 영향을 준 것은 아니라며 “그냥 부모님에게 툭 말한 건데 얻어걸린 것뿐”이라고 밝혔다.

그는 배우로서 김민하의 강점에 대해서도 이야기했다. 설경구는 “꼭 외향적인 사람이 배우를 하는 것은 아니더라”며 “배우들 모임에 가보면 말이 별로 없는 사람들이 많다”고 했다. 사람의 성격이나 외향적인 면보다 연기할 때 드러나는 표정과 감정의 변화가 배우에게 중요한 자질이라는 설명이다.

한편 ‘들쥐’는 자신의 이름과 얼굴, 인생을 빼앗긴 소설가 문재(류준열)와 돈을 회수하려는 사채업자 노자(설경구), 형사 순용(이규형)이 의문의 존재 ‘들쥐’를 추적하는 이야기를 그린 스릴러다. 지난달 28일 넷플릭스를 통해 전편이 공개됐다.

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