킨텍스, 마이스 업계 최초 ‘AI 안전관리 인증’ 획득

킨텍스가 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용한 안전관리 역량을 인정받아 마이스(MICE) 업계 최초로 ‘AI 안전관리 인증’을 획득했다.

킨텍스는 2일 도시재생안전협회로부터 AI 안전관리 인증을 받았다고 밝혔다. 이 인증은 AI 기반 안전관리 시스템과 사고 예방 활동, 위험요인 대응 능력, 지속적인 개선체계 등을 종합적으로 평가해 부여한다.

이민우 킨텍스 대표이사가 2일 킨텍스 중역회의실에서 오세기 도시재생안전협회 부회장으로부터 AI 안전관리 인증서를 전달 받았다.

이번 평가에서 킨텍스는 AI 기반 시설·현장 안전관리와 위험요인 사전 감지·예방체계, 재난·사고 발생 시 대응체계, 다중이용시설 안전관리 역량 등이 우수한 평가를 받았다.

이번 인증은 킨텍스가 지난달 선포한 ‘AI HYPER MICE HUB, KINTEX’ 비전의 5대 핵심 영역 가운데 안전 분야에서 거둔 첫 성과다. 킨텍스는 안전과 운영 효율, 고객 경험, 조직 문화, 비즈니스 생태계 등 5개 영역에서 15대 인공지능 전환(AX) 과제를 추진하고 있다.

킨텍스는 지능형 폐쇄회로(CC)TV와 사물인터넷(IoT) 스마트센서를 연동해 화재와 군중 밀집 등 위험요인을 실시간으로 관찰하고 있다. 고위험 작업을 집중 관리하는 선제적 안전체계도 구축했다.

정부 국책과제 테스트베드 역할을 맡아 전기차 화재 감지 솔루션과 엣지 AI 공간안전 플랫폼, 전시장 바닥에 부스 위치 등을 표시하는 마킹 로봇도 실증·도입했다. 앞으로 축적한 안전 관련 빅데이터와 AI 기술을 결합해 위험 감지부터 사고 재발 방지까지 연결되는 안전관리체계를 고도화할 방침이다.

이날 킨텍스 중역회의실에서 열린 인증서 수여식에는 이민우 킨텍스 대표이사와 오세기 도시재생안전협회 부회장 등이 참석했다. 양 기관은 마이스 산업의 스마트 안전관리 확산을 위한 협력 방안도 논의했다.

이민우 킨텍스 대표이사는 “이번 인증은 킨텍스가 추진해 온 안전관리의 디지털 전환과 선제적 사고 예방 노력을 인정받은 결과”라며 “첨단 AI와 디지털 기술을 안전관리 전반에 접목해 방문객과 참가기업, 현장 근로자 모두가 안심할 수 있는 전시장 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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