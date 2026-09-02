남유정, 신곡 ‘자기소개서’로 솔로 프로젝트 마침표…“많이 들어달라”

가수 남유정이 신곡 ‘자기소개서’를 선보이며 솔로 프로젝트의 마지막을 장식한다.

가수 남유정이 신곡 ‘자기소개서’를 선보이며 솔로 프로젝트의 마지막을 장식한다. 알앤디컴퍼니

남유정의 신곡은 남유정이 직접 작사 과정에 참여한 곡으로, 자신의 이야기를 보다 진솔하게 음악에 담아냈다는 점에서 의미를 더한다.

‘자기소개서’는 자신의 존재와 가치를 끊임없이 설명하고 스스로를 증명해야 하는 오늘날 청년들의 모습을 음악적으로 풀어낸 작품이다. 특히 새로운 시작을 앞둔 사람이 느끼는 복잡한 감정과 맞닿아 있어 남유정의 현재 상황과도 자연스럽게 연결된다.

가수 남유정이 신곡 ‘자기소개서’를 선보이며 솔로 프로젝트의 마지막을 장식한다. 알앤디컴퍼니

곡은 이력서와 자기소개서 속 비어 있는 경력을 어떻게 설명해야 할지 고민하는 순간부터 다시 출발하고 싶지만 어디서부터 손을 대야 할지 막막한 심정까지 담았다. 여기에 한동안 멈춰 있었던 시간마저 의미 있는 과정으로 받아들이고 하나의 이야기로 완성해야 하는 마음을 남유정의 시선으로 표현했다.

남유정 역시 이번 곡에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 직접 작사에 참여한 노래인 만큼 더욱 각별하게 느껴진다는 그는 리스너들에게 곡을 들려줄 날을 기다려왔다고 전했다. 또한 ‘자기소개서’가 노래에 담긴 이야기를 통해 많은 이들에게 공감과 응원의 메시지로 전달되기를 바란다며 “많이 들어달라”고 당부했다.

가수 남유정이 신곡 ‘자기소개서’를 선보이며 솔로 프로젝트의 마지막을 장식한다. 알앤디컴퍼니

음원 발매를 계기로 남유정의 활동 반경도 한층 넓어질 전망이다. 그는 최근 리메이크 프로젝트를 비롯해 다양한 콘텐츠에 모습을 드러내며 대중과 꾸준히 소통하고 있다. 특히 페이크 다큐멘터리 형식의 예능 콘텐츠 ‘남유정은 사랑을 하고 싶다’를 통해 기존 음악 활동과는 또 다른 친근한 매력을 보여주고 있다.

새로운 시작 앞에 선 자신의 이야기를 ‘자기소개서’라는 제목에 담아낸 남유정이 이번 신곡을 통해 어떤 음악적 색깔과 메시지를 보여줄지 관심이 모인다.

한편 그의 새 싱글 ‘자기소개서’는 2일 오후 6시 국내 주요 온라인 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

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