린, 이수와 이혼 후 의미심장 글…“마음도 없는데 사랑이 가당키나 할까”

사진=린 SNS

가수 린이 의미심장한 문구를 공개하며 자신의 심경을 내비쳐 눈길을 끌었다.

린은 2일 자신의 인스타그램을 통해 ‘그러니까 사랑을 하든, 여행을 하든 뭐라도 합시다’라는 문구가 담긴 사진을 게재했다.

이어 “마음도 없고 시간도 없는데 사랑이나 여행 같은 것이 가당키나 할까”라는 글을 덧붙였다.

그는 “어느 날부터인가 슬프지도, 기쁘지도 않고 다양한 대상들에게 어떤 기대도, 실망도 없이 조금은 무딘 채로 살아가고 있다는 생각을 한다”며 자신의 상태를 전했다.

그러면 “저는 여전히 심신미약의 상태이지만 그래도 다행인 것은 뒤로 가는 길 말고 나아가는 길 위에 서 있다는 것”이라며 “누가 인정하지 않더라도 그냥 제가 그렇다면 그런 거다”라고 적었다.

린은 지난 2014년 그룹 엠씨더맥스 이수와 결혼했으나 지난해 결혼 11년 만에 합의 이혼했다. 두 사람 사이에 자녀는 없다.

이혼 이후에도 린은 SNS를 통해 자신의 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다. 최근에는 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 이혼 후 근황을 전하기도 했다.

당시 린은 이수에 대해 “진짜 친구를 잃은 기분이라 아쉽고 슬프지만 항상 응원한다”고 말했다.

또 자신의 현재 상태에 대해서는 “어느 날부터인가 슬프지도 기쁘지도 않고 다양한 대상들에게 어떤 기대도 실망도 없이 조금은 무딘 채로 살아가고 있다는 생각을 한다”고 털어놓으며 심신이 지친 상태임을 밝혔다.

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