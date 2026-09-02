이경진, 35년 전 선물 받은 에르메스 시계 공개…"가격 측정 불가"

배우 이경진이 35년 전 선물 받은 에르메스 시계를 공개했다.

2일 유튜브 채널 '찐여배우들'에는 김영란. 이경진, 안소영이 서울 반포를 찾아 쇼핑하는 모습이 공개됐다.

영상에서 세 사람은 한 시계 수리점을 찾았다.

이경진은 오랫동안 보관해 온 에르메스 시계를 보여주며 "이 시계가 한 35년 됐는데 간직했다. 에르메스 시계인데 이제 찬 거다"라고 말했다.

이어 "35년 전에 차고 오랫동안 안 찼더니 (시계줄이) 다 삭았다. 시계줄을 바꾸려고 왔다. 장인들이 하는 곳"이라고 덧붙였다.

시계에 얽힌 사연도 밝혔다. 제작진이 "직접 산 거냐"고 묻자 이경진은 "아니다. 선물 받은 거"라고 답했다.

이어 누구에게 받았느냐는 질문이 나오자 이경진은 쑥스러운 듯 "남자지"라고 웃며 말했다.

시계의 가치도 공개됐다. 전문가는 해당 제품이 현재 나오지 않은 희귀한 시계라며 가격을 매기기 어렵다고 설명했다.

또 오랜 시간이 지나도 관리만 잘하면 사용할 수 있는 수동 시계라는 점을 언급했다.

이경진은 오랜 세월이 묻어나는 시계에 애정을 드러내며 "잘 갖고 왔다. 이제 고쳐진 것 같다"며 만족해했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지