부·울·경, 국가 양자클러스터 최종 선정… ‘글로벌 퀀텀 허브’ 도약 속도

부산·울산·경남이 양자기술을 무기로 동남권 산업의 미래를 다시 그린다. 국가 양자클러스터 공모에 ‘동남권 양자센싱 클러스터’가 최종 선정되면서 부·울·경이 조선·해양과 항만·물류, 우주항공·방산 등 기존 주력산업에 양자기술을 접목해 글로벌 퀀텀 허브로 도약하는 데 속도를 낸다.

2일 부산시에 따르면 과학기술정보통신부가 주관한 국가 양자클러스터 공모에 부산·울산·경남 3개 시·도가 원팀으로 참여한 ‘동남권 양자센싱 클러스터’가 최종 선정됐다.

부산·울산·경남 3개 시·도가 원팀으로 참여한 과기부 주관 국가 양자클러스터 공모에 ‘동남권 양자센싱 클러스터’가 최종 선정됐다. 사진은 동남권 양자센싱 클러스터 공간구성(안). 부산시 제공

이번 사업은 2027년부터 2030년까지 4년간 3개 시·도가 공동으로 추진하는 초광역 협력사업으로, 양자센싱을 핵심 특화 분야로 육성하고 양자소재·부품·장비(소부장)와 양자알고리즘을 연계해 기술 경쟁력을 높이는 것이 핵심이다.

부산대와 울산과학기술원(UNIST)을 연구개발과 기술지원을 담당하는 2개 기술거점으로 조성하고, 부산·울산·경남 전역의 산업 수요를 반영한 4개 수요거점을 운영한다. 4개 수요거점은 조선·해양, 항만·물류, 우주항공·방산, 모빌리티·에너지 분야다. 지역 주력산업의 현장 수요를 발굴해 양자센싱 기술을 실증하고 사업화까지 연결한다는 구상이다. 특히 경남은 우주항공·방산과 조선·해양, 기계·모빌리티 등 지역 강점 산업을 기반으로 양자센싱 기술의 산업 수요 발굴과 실증에 참여한다.

부·울·경은 양자소부장 기술개발과 양자알고리즘 연구개발(R&D)도 지원한다. 지역 대학과 연구기관, 기업이 함께 참여하는 양자 융합인재 양성체계를 구축해 연구개발부터 산업 실증, 기업의 기술 사업화, 전문인력 양성까지 이어지는 양자산업 전주기 생태계를 만든다는 계획이다.

또 대학과 연구기관의 연구실에서 나온 혁신적인 양자기술이 산업현장에 적용될 수 있도록 기술 발굴부터 검증·실증·사업화까지 연계하는 지원체계를 마련한다. 이를 통해 동남권을 양자 연구성과가 지역기업의 혁신과 신산업 창출로 이어지는 기술 사업화 거점으로 육성할 방침이다.

사업비는 2027년 정부 예산안 편성·확정 결과에 따라 결정된다. 지방비는 정부출연금에 일정 비율을 매칭하는 방식으로 부산·울산·경남이 균등 분담할 예정이다.

전재수 부산시장은 “이번 국가 양자클러스터 선정은 부·울·경이 지역의 경계를 넘어 하나의 원팀으로 힘을 모아 이뤄낸 값진 성과”라며 “부·울·경의 탄탄한 산업 기반과 연구 역량에 양자센싱·소부장·알고리즘 기술을 결합해 지역 주력산업의 경쟁력을 높이고 동남권을 대한민국을 대표하는 글로벌 퀀텀 허브로 만들어 나가겠다”고 강조했다.

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