“부모와 공항 귀빈실 이용”… 용혜인, 직권남용 혐의로 고발당해

성평등가족부 장관 후보자로 지명된 기본소득당 용혜인 의원이 과거 가족과 김포공항 귀빈실을 이용한 일 등으로 경찰에 고발됐다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 2일 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문 준비 사무실로 첫 출근하며 취재진 질문에 답변하고 있다. 뉴시스

보수성향 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 2일 용 의원을 직권남용과 공직선거법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.

서민위에 따르면 용 후보자는 2023년 3월9일 부모 등 가족과 제주도 여행을 떠나기 전 김포공항 귀빈실을 이용했다.

서민위는 한국공항공사 귀빈실 운영 예규상 귀빈실은 공무 수행 중에만 이용할 수 있고, 공무상 이용하더라도 신청자의 부모는 이용 대상에 포함되지 않는다며 용 후보자의 행위가 직권남용에 해당한다고 주장했다.

당시 귀빈실 이용 사실이 알려져 논란이 일자 용 후보자 측은 신청서에 ‘공무 외 사용’이라고 표시했고 한국공항공사가 별도의 안내 없이 이용을 승인해 절차상 문제가 있는지 알지 못했다는 취지로 해명했다. 귀빈실 이용 다음 날 받은 청구서에 따라 비용도 결제했다고 설명했다.

용 후보자는 당시 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “경위와 관계없이 제 불찰”이라며 사과했다.

서민위는 용 후보자가 지난 6·3 지방선거를 앞둔 5월 중순쯤 광주광역시 광산구에 있는 박은영 기본소득당 후보 선거사무소 앞에서 당명이 인쇄된 옷을 입고 영상을 촬영해 SNS에 게시한 점도 문제 삼았다.

서민위는 “공직선거법에 따르면 선거 후보 당사자를 제외한 모든 사람은 선거일 120일 전부터 선거일까지 정당명이 인쇄된 의류를 착용할 수 없다”며 해당 행위가 공직선거법 위반에 해당한다고 주장했다.

용 후보자는 이날 오전 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 처음 출근했다.

용 후보자는 자신을 둘러싼 개인적 의혹에 관한 취재진의 질문에 “청문회 과정에서 답변하겠다”고 말했다.

비례대표 의원직 사퇴 여부를 묻는 질문에는 “청문회는 혼자 얘기하는 공간이 아니라 국민과 소통하는 공간”이라며 “청문회를 잘 준비하면서 제 생각을 잘 정리하고 전달할 수 있도록 하겠다”고 답했다.

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