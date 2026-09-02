손흥민 패션 브랜드 ‘NOS7’ 올해 끝으로 정리…‘축구에 집중’

손흥민 선수. 인스타그램 계정 ‘hm_son7’ 캡처

축구선수 손흥민의 패션 브랜드 ‘NOS7(엔오에스세븐)’이 올해를 끝으로 사업을 정리한다.

NOS7 측은 2일 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “아쉽게도 2026년 12월31일을 끝으로 그동안의 여정을 마무리하게 됐다”고 전했다.

이번 결정의 배경에는 선수 본업에 전념하겠다는 의지가 반영됐다. 브랜드 측은 “이번 결정에는 선수로서 남은 시간을 무엇보다 축구에 온전히 집중하며 팬 여러분께 더 큰 행복을 전하고 싶다는 손흥민 선수의 진심이 담겨 있다”고 설명했다.

오랜 시간 함께해 온 고객들에 대한 감사와 작별의 인사도 덧붙였다. NOS7 측은 “아쉬움과 죄송한 마음이 크지만, 부디 너그러이 헤아려 주시기를 부탁드린다”며 “일상 속에서 잠시나마 편안한 휴식과 작은 행복을 전한 브랜드로 기억되기를 바란다”고 말했다.

2022년 5월 2021~2022 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕을 차지해 골든 부트 트로피를 들며 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하는 손흥민. 이때 자신의 패션 브랜드 ‘NOS7’ 티셔츠를 착용하고 있다. 연합뉴스

2022년 6월 론칭한 NOS7은 손흥민 선수의 이름(SON)을 거꾸로 뒤집은 ‘NOS’와 등번호 ‘7’을 조합해 만든 브랜드다. 손흥민 선수의 정체성을 녹여낸 의류와 다양한 상품을 출시하며 대중의 관심을 모았다.

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