전주 초등생들, 드론축구 통해 미래산업 인재로 육성

전북 전주시가 드론과 스포츠가 결합된 ‘드론축구’를 활용해 지역 초등학생들의 미래산업 역량을 키우는 창의·융합형 교육에 나선다.

전주시는 2일 전주중산초등학교 5학년 학생 22명을 대상으로 첫 수업을 시작으로 오는 11월 18일까지 전주국제드론스포츠센터에서 ‘2026년 하반기 드론축구 초등학생 연계 체험’ 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

전북 전주국제드론스포츠센터에서 드론축구 초등학생 연계 체험 프로그램 참가 학생들이 드론축구 경기 방식에 대한 설명을 듣고 있다. 전주시 제공

이번 프로그램에는 전주중산초를 비롯해 전주서원초, 전주완산초, 전주원동초, 전주아중초, 전주중인초, 전주자연초, 전주장동초, 전주송북초, 전주부설초 등 10개 초등학교의 4~5학년 17학급, 320명이 참여한다.

교육은 매주 수·목요일 오전 120분간 진행한다. 학생들은 30분간 드론의 정의와 구조, 작동 원리, 드론축구 규정 등을 배우고, 90분간 드론볼 호버링과 미니 드론축구 경기, 장애물 통과 비행 게임 등 실습에 참여한다. 특히, 학생 수에 맞춰 대한드론축구협회 전문 강사진을 배치해 안전교육과 함께 학생별 밀착 지도를 진행한다.

이번 사업은 전주시와 대한드론축구협회, 전주교육통합지원센터가 역할을 나눠 민·관·학 협력으로 추진한다. 전주시는 교육 계획 수립과 행정 지원, 교육장소와 드론축구 기체·장비 제공, 학생 이동 차량 등을 지원한다. 대한드론축구협회는 전문 강사 배치와 교육과정 구성, 실습 운영을 맡고 전주교육통합지원센터는 프로그램 기획과 학교 모집, 학부모 상담 등을 담당한다.

전주시는 이번 프로그램을 통해 학생들이 첨단 기술을 직접 다루면서 창의적 사고와 협업, 문제해결 능력을 키울 수 있을 것으로 기대한다. 아울러 평일 유휴시간대 전주국제드론스포츠센터의 활용도를 높이고 초등학생들의 첨단 스포츠 접근성도 확대할 계획이다.

앞서 시는 지난 4~6월 전주 지역 9개 학교, 20학급, 423명을 대상으로 상반기 프로그램을 운영했다. 만족도 조사에서는 1인 1장비를 활용한 실습 중심 수업과 쾌적한 센터 시설, 전문 강사진의 밀착 지도 등이 높은 평가를 받았으며, 추후 프로그램 재참여 의사가 100%로 나타났다.

전주시는 올해 말 하반기 운영 성과를 분석한 뒤 향후 드론축구 교육 프로그램을 보완·강화할 방침이다.

허대중 전주교육통합지원센터장은 “드론축구는 단순한 스포츠 체험을 넘어 학생들이 미래산업 기술을 직접 경험하고 협업과 문제해결 역량을 키울 수 있는 미래형 교육 콘텐츠”라며 “하반기에는 학교와 지역이 함께 만드는 체험형 교육으로 더욱 내실화할 것”이라고 말했다.

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