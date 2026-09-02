‘비하 응원’ 배재고 감독·선수 2명, 출전정지 1개월 징계…방관 주심도 1개월 정지

청룡기 고교야구 대회 ‘비하 응원’ 해당 학교인 배재고등학교 야구부 감독과 선수, 그리고 당시 주심이 대한야구소프트볼협회(KBSA)로부터 징계받았다.

협회는 1일 올림픽회관에서 제12차 스포츠공정위원회를 열고 상대 팀을 비하하는 응원 구호를 주도한 배재고 선수 2명과 지도 책임이 있는 감독에게 각각 출전정지 1개월을 의결했다고 2일 밝혔다.

배재고 야구부가 지난 8월 12일 서울 양천구 목동야구장에서 열린 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 1회전 인천고와의 경기를 앞두고 관중석을 향해 인사하고 있다. 뉴스1

협회는 배재고가 앞서 팀 차원의 징계를 받은 점, 선수들이 깊이 반성하고 피해학교인 광주제일고 측에 진정성 있는 사과를 전달한 점, 그리고 광주제일고 측이 이를 수용해 선처를 호소한 점 등을 종합적으로 고려해 징계 수위를 정했다고 밝혔다.



앞서 협회는 배재고에 전국대회 6개월 출전정지 처분을 내렸고, 해당 징계는 대한체육회 스포츠공정위원회 재심의를 통해 1개월로 감경된 바 있다. 그 결과 배재고는 지난달 올해 마지막 전국대회인 봉황대기 전국고교야구대회에 출전했다. 징계와는 별개로 응원을 주도한 배재고 학생 2명은 선수 생활을 접기로 했다.

협회는 부적절한 구호가 지속됐음에도 적절한 제재 없이 경기를 속행한 해당 경기 주심에게도 관리 소홀의 책임을 물어 출전정지 1개월 처분을 내렸다. 항의 과정에서 상대 더그아웃을 향해 폭언과 욕설을 한 광주제일고 코치에게는 위반 경위를 참작해 견책 조처했다.

양해영 대한야구소프트볼협회장은 "학생 야구 현장에서 불미스러운 일이 발생해매우 안타깝다"며 재발 방지를 약속했다. 협회는 향후 경기장 내 부적절 구호 금지 계도 활동을 확대하고, 2027년도 전국대회부터 적용될 선수단 행동 요강을 마련해 적극적으로 대응할 방침이다.

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