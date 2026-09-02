정재헌 SKT CEO “AI 시대, 익숙한 비효율 넘어야 초생산성 도달” [리더의 나침반]

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 전환 과정의 불편함과 단기 침체를 견뎌내야 생산성 혁신에 도달할 수 있다고 강조했다.

SK텔레콤은 정 CEO가 지난 1일 서울대에서 대학·대학원생 300여명을 대상으로 ‘AI 시대의 선택과 기회’를 주제로 특강을 진행했다고 2일 밝혔다. 이번 특강은 SK텔레콤과 서울대가 10년째 이어온 AI 공동과정의 첫 수업으로 마련됐다. 1987년 서울대 공법학과에 입학한 정 CEO는 약 40년 만에 강연자로 모교 강단에 섰다.

정재헌 SK텔레콤 CEO가 서울대에서 ‘AI 시대의 선택과 기회’를 주제로 강연하고 있다. SK텔레콤 제공

정 CEO는 “오늘 저는 기술을 가르치러 온 것이 아니라, AI 전환의 최전선에 있는 한 기업이 지금 무엇을 고민하는지 나누기 위해 왔다”고 말했다. 그는 AI 확산으로 시간의 밀도가 달라지고 있다고 설명했다. AI를 활용하는 사람과 조직은 같은 하루를 보내더라도 훨씬 더 많은 일을 처리할 수 있다는 취지다.

AI 확산 속도도 남다르다. 자동차가 대중화되기까지 60여년, 휴대폰은 10여년이 걸렸지만 챗GPT는 한 달 만에 사용자 5000만명을 넘었고, AI 투자 규모도 산업혁명 시대를 압도하고 있다는 게 정 CEO 설명이다.

정 CEO는 “과거 석유와 반도체가 그랬듯 AI 역시 기업을 넘어 국가 간 경쟁으로 번지고 있다”며 “남의 기술에 기대면 가격도, 조건도 스스로 정할 수 없기 때문에 ‘소버린 AI’가 중요하다”고 강조했다.

정재헌 CEO가 참석자와 질의·응답을 주고받고 있다. SK텔레콤 제공

이날 특강의 핵심은 정 CEO가 제시한 ‘AI 전환(AX)의 J커브’였다. 정 CEO는 AI를 도입하면 곧바로 효율이 높아지는 것이 아니라 재교육, 업무 재설계, 데이터·조직 정비 과정에서 일시적으로 생산성이 떨어질 수 있다고 설명했다. 그러나 이 구간을 넘어서면 생산성이 급격히 상승하는 구조가 나타난다고 봤다.

그는 이를 넘기 위한 방법론으로 △낯설게 보기 △극한 마주하기 △불편해지기 등 세 가지를 제시했다. ‘낯설게 보기’는 기존 업무 방식의 전제를 의심하는 것이다. 정 CEO는 SK텔레콤의 모든 업무에 대해 “AI를 전제로 한다면 이 일을 어떻게 다시 설계할 것인가”라는 질문을 던지고 있다고 했다.

‘극한 마주하기’는 기존 방식으로는 달성하기 어려운 목표를 설정해 조직의 변화를 끌어내는 방식이다. 정 CEO는 제한된 그래픽처리장치(GPU) 자원으로 6880억 파라미터급 독자 AI 모델 ‘A.X K2’를 개발한 사례를 들었다.

‘불편해지기’는 AI 전환 초기의 시행착오를 견디는 태도를 뜻한다. SK텔레콤의 한 개발자는 고객 요청에 따른 시스템 수정 업무를 기존에는 50시간씩 들여 처리해왔다. AI를 적용해 효율성을 높이려고 했는데 도입 초기 업무 시간이 오히려 500시간 이상으로 늘었다. AI 에이전트를 새로 만들고 수백 차례 검증해야 했기 때문이다. 정 CEO는 현재 같은 업무가 1시간 안팎으로 줄었다고 설명했다.

정재헌 CEO가 제시한 ‘AX의 J커브’ 인포그래픽. SK텔레콤 제공

정 CEO는 AI 시대에도 가치 판단과 방향 설정은 사람의 몫이라고 강조했다. 그는 “AI가 모든 것을 결정할 것 같은 시대지만 그렇게 생각하지 않는다”며 “주도성을 가지고 스스로 방향을 정하는 통찰력과 공감 능력이 경쟁력”이라고 말했다.

그는 최태원 SK그룹 회장이 제시한 AI 시대 인재 조건도 소개했다. 본질을 통찰하는 ‘생각 근육’, 변화에 적응하고 실패해도 다시 배우는 ‘적응 근육’, AI가 갖기 어려운 ‘공감 근육’, 체화된 경험을 가치로 만드는 ‘신체 지능’이 필요하다는 설명이다.

정 CEO는 “10년 전 AI가 인간을 넘어설 수 있는가를 물었다면 오늘 우리는 AI와 무엇을 만들 것인가를 묻고 있다”며 “10년 뒤 이 질문의 답을 만들 여러분과 역동하는 AI 혁신 현장에서 동료로 다시 만나기를 기대한다”고 말했다.

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