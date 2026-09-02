장동혁 "김용범 미래에셋 로비 의혹…특검으로 ETF게이트 규명"

국민의힘 장동혁 대표는 2일 김용범 전 청와대 정책실장 사퇴와 관련, "서둘러 국정조사와 특검을 추진하겠다"고 밝혔다.



장 대표는 이날 국회에서 기자회견을 열고 "김 실장이 갑자기 사퇴한 이유가 미래에셋 로비의 꼬리를 밟혔기 때문이라는 의혹도 있다"고 주장하면서 이같이 말했다.

국민의힘 장동혁 대표가 2일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 장 대표는 "레버리지 ETF 게이트·제주 실종 사망사건 특검 추진하겠다"고 밝혔다. 연합뉴스

그는 "김 실장이 악착같이 단일종목 ETF를 추진한 이유가 미래에셋이 로비한 결과라면 김 실장 사퇴로 끝날 문제가 아니다"라면서 "수사를 통해 진상을 규명해야 할 이재명 정권 ETF 게이트"라고 말했다.



이어 "김 실장 혼자서 이런 대형 사고를 칠 수 없었을 것"이라며 "청와대, 국무조정실, 금융위원회, 금융감독원까지 정책라인 전체의 관여 여부를 수사해야 한다. 이 대통령의 지시와 동조 책임 여부도 따져봐야 한다"고 강조했다.



그러면서 "김 실장의 출국설도 나돌고 있다. 절대 출국해선 안 된다"며 "국정감사에 증인으로 출석하고, 국조와 특검이 시작된다면 반드시 직접 사건의 모든 진실을 밝혀야 한다"고 말했다.



앞서 국민의힘 나경원 의원은 지난달 김 전 실장 및 이찬진 금융감독원장의 아들이 ETF 운용사인 미래에셋에 재직 중이며 이 회사가 레버리지 ETF 도입 이후 사상 최대 실적을 올렸다고 말한 바 있다.



한편 장 대표는 제주 실종 허위종결 사건과 관련해서는 "제주경찰청은 부모 경장의 개인 일탈로 결론짓는 수사결과를 발표했다. 부실 수사에 제 식구 감싸기"라며 "만약 거짓말로 수색까지 중단시킨 것이라면 이 사건은 범죄와 관련돼 있을 가능성이 매우 높다"고 비판했다.



이어 "부 경장의 직접 범죄 또는 연루 가능성, 지휘라인 관여 여부 등에 대해 모든 가능성을 열어 놓고 원점에서 철저하게 수사해야 한다. 경찰에 다시 이 사건을 맡기는 건 고양이에게 생선 맡기는 것과 마찬가지"라며 "이 사건도 당 차원에서 특검을 추진하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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