SWM, 서울법인택시조합과 로보택시 운영 인프라 협력 확대

김동완 서울법인택시조합 이사장(좌), 김기혁 SWM 대표이사(우) (사진=SWM 제공)

자율주행 전문기업 에스더블유엠(이하 SWM)이 서울특별시택시운송사업조합(이하 서울법인택시조합)과 로보택시 운영을 위한 현장 인프라 연계 협력을 확대한다.

SWM은 서울법인택시조합과의 협업을 통해 사무 공간, 전기차(EV) 충전 설비, 주차 구역 등 로보택시 운용에 필요한 오프라인 인프라를 연계해 운영 기반을 조성할 계획이라고 밝혔다. 특히 법인택시 차고지를 현재 강남 일대에서 운행 중인 SWM 로보택시의 운영 거점으로 활용하고, 조합 보유 인프라와 관제·운영 시스템을 결합할 방침이다. 양측은 대기·충전, 차량 점검·정비, 현장 대응 등 운영 분야에서 협력할 계획이다.

이번 협력은 지난 1월 양측이 체결한 '미래 모빌리티 상생 모델 구축 업무협약(MOU)'의 후속 조치다. 당시 양 기관은 SWM의 자율주행 기술과 서울법인택시조합의 운송 인프라 및 운영 노하우를 결합해 자율주행 서비스가 기존 도심 교통 체계 내에서 운영될 수 있는 협력 모델을 마련하기로 합의했다.

최근 글로벌 로보택시 시장이 일부 도시에서 상용 서비스로 확대되면서 기술 개발사와 차량·운영 파트너 간 역할 분담과 전략적 파트너십 사례도 늘고 있다. 미국에서는 웨이모(Waymo)가 Avis Budget Group, Moove 등과 협력해 차량 충전·정비·차고지 운영 등 일부 플릿 운영 업무를 분담하고 있다.

서울특별시교통회관 앞 기념촬영 (사진=SWM 제공)

SWM은 이 같은 글로벌 산업 흐름에 맞춰 자율주행 기술에 택시업계가 보유한 운송 경험과 거점 인프라를 접목한 ‘한국형 로보택시 상생 모델’을 구축한다는 전략이다. 기술기업과 운송사업자가 각자의 전문성을 바탕으로 역할을 분담하는 운영 모델을 마련할 방침이다.

양측은 향후 전용 차량 점검 및 정비 공간을 추가 확보하고, 차량 정비, 급속 충전, 차량 관리 등 로보택시 운영 체계를 확대할 예정이다. 아울러 자율주행 기술사, 운송사업자, 모빌리티 플랫폼 기업 간 협력을 확대해 향후 서비스 지역 확대에 필요한 운영 기반을 마련할 계획이다.

이번 차고지 인프라 연계를 기점으로 협력 범위도 확대할 계획이다. 서울 주요 권역을 시작으로 전국 거점 도시로 로보택시 서비스를 단계적으로 확대한다는 구상으로, 기술기업과 기존 운송업계 간 협력 모델을 확대한다는 방침이다.

김기혁 SWM 대표는 “로보택시 산업이 상용화 단계에 접어들면서 기술뿐만 아니라 역할 분담 체계와 상생 방안 마련이 중요해지고 있다”며 “서울법인택시조합과의 협력을 통해 기술과 인프라를 융합한 한국형 로보택시 상생 모델을 마련해 국내 로보택시 선도주자가 되겠다”고 밝혔다.

김동완 서울법인택시조합 이사장은 “택시업계가 공공 교통수단으로 쌓아 온 경험과 인프라를 자율주행 기술과 접목함으로써 새로운 모빌리티 생태계에서의 상생 기반을 만들어 나가는 것이 중요하다”며 “이번 협력을 통해 기존 택시산업과 자율주행 기술이 조화를 이루며 안정적인 미래 교통서비스로 자리 잡을 수 있도록 함께 노력하겠다”고 말했다.

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