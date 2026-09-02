이찬원, ‘이찬원 하면 떠오르는 노래’로 마지막 무대 장악...‘슈퍼콘서트’ 빛냈다

가수 이찬원이 TV CHOSUN ‘슈퍼콘서트’의 대미를 장식했다.

가수 이찬원이 TV CHOSUN ‘슈퍼콘서트’의 대미를 장식했다. TV CHOSUN ‘TV조선 슈퍼콘서트’ 캡처

이찬원은 최근 방송된 TV CHOSUN ‘TVCHOSUN 슈퍼콘서트(TV조선 슈퍼콘서트)’에서 보령머드축제 폐막식 공연의 마지막 주자로 무대에 올랐다. 이날 그는 서로 다른 분위기의 세 곡을 차례로 선보이며 밝은 에너지와 안정적인 가창력을 보여줬다.

무대에 등장한 이찬원은 깔끔한 올 화이트 수트로 등장해 눈길을 끌었다. 활기찬 에너지와 능숙한 매너까지 더해지면서 친근하고 세련된 매력을 한껏 살렸다.

첫 곡으로는 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’에 수록된 ‘첫사랑’을 선택했다. 누구에게나 한 번쯤은 남아 있을 법한 첫사랑의 기억과 감정을 담은 곡인 만큼, 이찬원은 차분하면서도 애틋한 분위기로 노래를 풀어냈다. 이찬원 특유의 시원하게 뻗는 목소리와 맑은 음색은 야외무대의 저녁 분위기와도 자연스럽게 어울렸다.

두 번째 곡은 ‘그댈 만나러 갑니다’였다. 사랑하는 사람을 만나러 가는 순간의 들뜬 마음을 표현한 이 곡에서 이찬원은 한층 경쾌한 매력을 드러냈다. 부드러우면서도 산뜻한 보컬로 곡이 가진 로맨틱한 분위기를 살렸다. 곡에 맞는 제스처와 편안한 진행도 눈에 띄었다.

공연의 마지막은 이찬원의 대표곡으로 꼽히는 ‘진또배기’가 장식했다. 이찬원은 해당 곡을 소개하며 2020년 1월 9일 TV CHOSUN ‘미스터트롯’ 시즌1을 통해 대중에게 알려졌던 노래라는 점을 언급했다. 이어 ‘이찬원 하면 떠오르는 노래’라며 관객들에게 함께 즐겨줄 것을 당부했다.

이날 이찬원은 ‘첫사랑’의 감성적인 면모를 보여준 데 이어 ‘그댈 만나러 갑니다’에서는 사랑의 설렘을 표현했다. 마지막 ‘진또배기’에서는 트로트 특유의 흥을 제대로 선보였다. 한 공연 안에서 서로 다른 색깔의 곡을 연이어 소화하며 폭넓은 표현력을 드러낸 셈이다.

한편 이찬원은 가수로서 음악 활동을 이어가는 동시에 다양한 방송 프로그램에서도 활약하는 등 다방면에서 존재감을 넓혀가고 있다.

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