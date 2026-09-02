"33년째 소변 보고 물 안 내려"…여에스더, 홍혜걸 위생관념 폭로

가정의학과 전문의 여에스더가 남편 홍혜걸의 위생 관념을 폭로했다.

1일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 의학박사 부부 홍혜걸, 여에스더가 출연했다.

이날 두 사람은 5년 만에 다시 합가한 근황을 전했다.

여에스더는 "합가를 해서 좋다. 일단 한 방을 쓰는 건 안 될 것 같고 내 화장실에 안 들어왔으면 좋겠다"고 말했다.

이어 "남편이 소변을 33년째 변기 물을 내리지 않는다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

이에 홍혜걸은 "소변은 무균이다. 해로운 게 아니다"고 하자 MC들은 "그래서 안 내리는 거냐", "요강처럼 사용하는 거냐"며 원성을 쏟아냈다.

여에스더는 홍혜걸의 수건 사용법도 지적했다.

그는 "총 3장의 수건을 쓰는데 그 수건을 걸지 않고 바닥에 던져놓는다. 습하니까 곰팡이가 생기지 않냐"며 "화장실의 모든 뚜껑은 다 열려 있다"고 토로했다.

이를 듣던 홍혜걸은 "아내가 가증스럽다. 나한테 해준 게 뭐가 있나. 저희 아주머니가 다 해주신다"고 억울해했다.

또한 두 사람은 33년간 한 번도 키스한 적 없다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

여에스더는 "우리 둘 다 구강 위생에 민감하다. 만약 내가 김치 먹은 입으로 홍혜걸의 커피를 먹으려고 하면 빨대도 만지지 못하게 한다"고 설명했다.

이에 김숙은 "영화를 보면 키스도 많이 나오는데 그걸 보고 시도해 본 적이 없냐"고 물었다.

여에스더는 "키스랑 뽀뽀가 있지 않냐. 키스는 주로 영화에서만 하는 것이라고 생각했다"고 답했고, 홍혜걸 역시 "상상도 못 했다. 우리 때는 다 그랬다"고 밝혔다.

MC들이 놀라워하자 홍혜걸은 "성욕들이 정말 대단하다"고 답해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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