이국주, 데뷔 20주년 맞아 첫 스탠드업 코미디 ‘잔치국주’ 도전

코미디언 이국주가 데뷔 20년을 맞아 자신의 이름을 내건 스탠드업 코미디 무대에 오른다. 방송을 통해 보여준 입담을 공연장으로 옮겨와 관객들과 보다 가까운 거리에서 소통할 예정이다.

코미디언 이국주가 데뷔 20년을 맞아 자신의 이름을 내건 스탠드업 코미디 무대에 오른다. 방송을 통해 보여준 입담을 공연장으로 옮겨와 관객들과 보다 가까운 거리에서 소통할 예정이다. 애닉이엔티, 스튜디오엠랩

이국주는 오는 10월 24일 오후 5시 CG아트홀에서 데뷔 20주년 기념 공연 ‘잔치국주’를 선보인다. 이번 무대는 이국주가 지난 20년간 활동하며 쌓아온 이야기를 관객들과 나누고, 특별한 기념일을 함께 즐기기 위해 마련됐다.

공연명인 ‘잔치국주’에는 데뷔 20주년이라는 뜻깊은 시점을 하나의 잔치처럼 꾸려 관객들과 함께 즐기겠다는 의미가 담겼다. 단순히 지난 활동을 돌아보는 데 그치지 않고, 이국주가 새로운 형식의 공연에 도전한다는 점에서도 눈길을 끈다.

코미디언 이국주가 데뷔 20년을 맞아 자신의 이름을 내건 스탠드업 코미디 무대에 오른다. 방송을 통해 보여준 입담을 공연장으로 옮겨와 관객들과 보다 가까운 거리에서 소통할 예정이다. 애닉이엔티, 스튜디오엠랩

코미디언 이국주가 데뷔 20년을 맞아 자신의 이름을 내건 스탠드업 코미디 무대에 오른다. 방송을 통해 보여준 입담을 공연장으로 옮겨와 관객들과 보다 가까운 거리에서 소통할 예정이다. 애닉이엔티, 스튜디오엠랩

무대에서는 이국주만의 솔직한 화법을 중심으로 다양한 이야기가 펼쳐질 예정이다. 그동안 방송에서는 충분히 들려주기 어려웠던 개인적인 이야기부터 데뷔 후 겪은 여러 경험, 평범한 일상에서 포착한 공감대 높은 소재까지 폭넓게 다룬다. 방송을 통해 순발력과 재치 있는 진행을 선보여온 이국주가 정해진 틀에서 벗어나 보다 자유로운 방식으로 자신의 이야기를 풀어낼 것으로 기대된다.

이국주에게 이번 공연은 20년간의 활동을 되짚어보는 동시에 새로운 영역에 발을 내딛는 자리이기도 하다. 오랜 시간 대중과 만나며 축적한 경험을 무대 위에서 자신만의 언어로 풀어내고, 스탠드업 코미디라는 형식을 통해 관객들과 색다른 방식으로 소통할 계획이다.

한편 이국주는 2006년 MBC 공채 개그맨으로 연예계에 첫발을 내디뎠다. 예능과 코미디 프로그램을 비롯한 여러 무대에서 활약하며 독보적인 캐릭터와 개성을 구축해 온 그는 솔직한 표현과 특유의 재치, 빠른 상황 대처 능력을 바탕으로 일상적인 소재에서도 웃음 포인트를 찾아내며 꾸준히 대중의 사랑을 받아왔다.

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