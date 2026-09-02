쿠시먼앤드웨이크필드, 명동·홍대 대형 리테일 자산 매각 잇달아 성사

쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 서울 명동과 홍대의 대형 리테일 자산 매각 자문을 잇달아 마무리했다.

2일 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아에 따르면 명동의 호텔·리테일 복합자산 ‘청휘빌딩’ 매각이 최근 완료됐다. 연면적 약 1798평 규모로, 상층부에는 152실 규모의 ‘소테츠 프레사 인 서울 명동’이 장기 책임임차 형태로 입주해 있다. 저층부에는 K-뷰티 브랜드를 중심으로 한 리테일 시설이 들어서 있다.

케이스퀘어 홍대. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아 제공

청휘빌딩 매각에는 총 5개 업체가 입찰에 참여했다. 명동 중심 상권이라는 입지와 장기 임차계약에 따른 안정적인 임대수익 등이 투자자들의 관심을 끈 것으로 풀이된다.

서울 마포구 동교동 ‘케이스퀘어 홍대’ 매각도 마무리됐다. 홍대입구역 인근에 있는 이 건물은 지하 3층~지상 12층, 연면적 약 3372평 규모의 리테일 중심 복합자산이다. 코람코자산운용·파라다이스그룹 컨소시엄이 인수했다.

최근 외국인 관광객이 늘면서 명동과 홍대 등 주요 관광 상권의 리테일 자산도 다시 주목받는 분위기다. 최주상 쿠시먼앤드웨이크필드 상무는 “관광 수요 회복을 기반으로 하이스트리트 시장의 상승세가 지속될 것으로 예상된다”고 말했다.

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