홍혜걸, 여에스더에 매달 1억8000만원 지원받는데…"수입은 0원"

의학박사 출신 방송인 홍혜걸이 아내 여에스더에게 유튜브 채널 운영비로 매달 1억8000만원을 지원받는다고 밝혔다.

1일 방영된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 의학박사 부부 홍혜걸, 여에스더가 출연했다.

지난 1일 방영된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 의학박사 부부 홍혜걸, 여에스더가 출연했다. KBS 제공

이날 홍진경은 홍혜걸에게 "유일하게 하시는 일이 유튜브에서 의학 채널을 운영하시는 거다. 그것도 여박사님 덕분에 근근이 운영 중이라고 들었다"고 물었다.

홍혜걸은 "돈 벌려고 하는 게 아니라 공익 차원에서 하는 좋은 일이다. 훌륭한 전문의들을 모셔서 하루 종일 라이브로 정보를 전달한다"고 유튜브 채널 운영 목적을 설명했다.

이어 "아내가 한 달에 1억8000만원을 지원한다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

MC들이 믿기 어렵다는 반응을 보이자 홍혜걸은 "우리는 연중무휴로 매일 라이브 방송을 한다. 나오는 의사들 출연료를 50만 원에서 100만 원까지 드려야 한다"고 설명했다.

지원 규모가 워낙 크다 보니 세무서 조사까지 받았다.

홍혜걸은 "특수관계인인 남편의 회사에 매달 1억8000만원씩 빠지니까 세무서에서 조사를 나왔다"면서 "수년 동안 내 수입은 0원이다. 지난 몇 년 동안 한 푼도 가져온 적이 없다"고 강조했다.

이를 들은 여에스더 역시 "예전에는 '의학 채널 비온 뒤' 때문에 속이 상했다. 요즘은 좋은 일을 많이 해서 만족한다"고 밝혔다.

여에스더는 "그럼에도 불구하고 첫 지원금 8000만 원에서 매년 올리고 있다"며 "저한테 묻지도 않고 남편이 회계팀에 전화한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

홍진경이 "한 달에 그 돈은 너무 많이 쓰는 것 같다"고 하자 여에스더는 "너무 많이 쓴다. 저희가 1억8000만 원을 벌려면 정말 큰 노력을 해야 한다"고 답했다.

홍혜걸은 "근데 1억8000만원이 하나도 안 남는다"고 했고 MC들은 "그래서 더 문제인 것 같다"고 꼬집어 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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