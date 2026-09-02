한국도핑방지위원회, 나고야 AG에 도핑검사관 8명 파견… “아시아 최대 규모”

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)가 9월19일부터 10월4일까지 일본에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임에 도핑검사관 8명을 파견한다고 2일 밝혔다. 아시아 각국에서 모이는 국제도핑검사관 가운데 싱가포르와 함께 가장 많은 인력을 지원하면서 국제종합대회 도핑관리 현장에서 KADA의 전문성을 보여줄 것으로 기대된다.

한국도핑방지위원회(KADA·위원장 양윤준)가 9월19일부터 10월4일까지 일본에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임에 도핑검사관 8명을 파견한다고 2일 밝혔다. KADA 제공

KADA에 따르면 이번 대회 도핑검사는 아시아올림픽평의회(OCA)가 주관하고 일본도핑방지기구(JADA)가 시료채취기관으로 참여한다. 대회 기간 아시아지역에서는 모두 44명의 국제도핑검사관이 파견되며, KADA와 싱가포르가 각각 8명으로 가장 많은 인력을 지원한다.

이번 파견은 단순한 검사 인력 지원을 넘어 국제종합대회 현장에서 한국의 도핑방지 시스템과 현장 대응 역량을 보여주는 기회라는 의미도 있다. 특히 지난 6월 3일 중국 베이징에서 열린 한·중·일 국가도핑방지기구 사무총장 회의에서 검사관 파견 규모 등을 협의한 이후 실제 인력 파견으로 이어졌다는 점에서 국가도핑방지기구 간 협력의 성과로 평가된다.

파견 검사관은 곽상수·이건·이규녕·이상규·이영길·이충미·한은숙·황인미 등 8명이다. 이들은 대회 기간 경기장과 선수촌 등에 배치돼 선수들을 대상으로 소변·혈액 등 도핑검사를 위한 시료채취 업무를 수행한다.

이 가운데 일부 검사관은 그동안 쌓은 국제대회 현장 경험과 전문성을 인정받아 도핑관리실 책임자로 배정된다. 검사관 간 업무를 조율하고 현장 운영을 관리하는 등 아시아 각국에서 파견된 검사관들과 함께 대회 도핑관리 업무를 이끌 예정이다.

KADA는 대회 파견에 앞서 지난 1일 검사관 8명을 대상으로 사전교육을 실시했다. 교육에서는 파견 개요와 현장 운영 지침, 도핑관리 과정에서의 유의사항 등을 공유하고 국제대회 현장에서의 업무 수행을 위한 준비 상황을 점검했다.

이충미 도핑검사관은 “도핑관리실 책임자라는 중책을 맡은 만큼 검사가 규정에 따라 원활하게 진행될 수 있도록 현장 운영을 꼼꼼히 챙기겠다”며 “아시아 각국에서 참여하는 도핑검사관들의 협업을 지원하고 선수들이 신뢰할 수 있는 검사 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

김일환 KADA 사무총장은 “도쿄, 베이징, 파리, 밀라노 등 국제종합대회를 거치며 축적한 도핑관리 경험을 바탕으로 나고야에서도 대한민국의 도핑관리 역량과 위상을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”며 “아시아 각국 검사관들과 한 팀으로 업무를 수행하며 쌓는 경험 또한 향후 국내 도핑관리 역량을 강화하는 소중한 자산이 될 것”이라고 밝혔다.

한편 KADA는 아시안게임을 앞두고 국가대표 선수들을 대상으로 사전 도핑검사와 도핑방지교육을 진행하는 등 대회 전부터 공정한 경쟁 환경 조성에도 힘쓰고 있다.

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