안국건강, ‘CJ TV쇼핑’ 통해 TV홈쇼핑 복귀…‘아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012’ 론칭 방송

안국건강이 약 3년 만에 TV홈쇼핑에 복귀해 신제품 ‘아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012’를 CJ온스타일에서 단독 론칭 방송한다고 2일 밝혔다.

이번 CJ온스타일 TV쇼핑 방송은 9월 2일 진행된다. 방송을 통해 안국건강의 신제품 ‘아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012’를 선보이며, 회사 측에 따르면 방송 상품에 무이자 할부 등 구매 혜택이 적용될 예정이다.

‘아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012’는 눈 건강 전문 브랜드 ‘아이원 30’의 제품으로, 루테인지아잔틴과 아스타잔틴을 함께 함유했다.

특히 루테인지아잔틴 30mg과 아스타잔틴 12mg을 함유해 두 원료의 함량을 높인 것이 특징이다. 1캡슐 기준 루테인 24.754mg과 총 지아잔틴 5.246mg을 함유했다.

루테인지아잔틴은 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료이며, 아스타잔틴은 눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료다.

제품에 사용된 루테인지아잔틴추출복합물은 식품의약품안전처로부터 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지해 눈 건강에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 기능성 원료로 인정받았다.

안국건강은 눈 건강 관리 목적과 라이프스타일에 따라 다양한 아이원·아이원30 제품 라인업을 선보이고 있다. ‘아이원 루테인지아잔틴 미니’를 비롯해 루테인지아잔틴과 비타민·미네랄 등을 담은 ‘아이원 30 루테인지아잔틴 플러스’, 루테인지아잔틴과 아스타잔틴을 함유한 ‘아이원 30 루테인지아잔틴 아스타잔틴 3012’, 루테인지아잔틴, 아스타잔틴과 오메가3 등을 함유한 ‘아이원 트리플 루테인지아잔틴 아스타잔틴 rTG 오메가3’ 등으로 구성된다.

안국건강 관계자는 “약 3년 만에 TV홈쇼핑을 통해 새로운 아이원30 제품을 선보이게 됐다”며 “눈 건강에 대한 관심이 높아지는 가운데 루테인지아잔틴과 아스타잔틴을 각각 30mg과 12mg 담은 제품을 방송 혜택과 함께 만나볼 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 전했다.

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