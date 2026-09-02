500대 기업 상반기 평균 급여 5499만원… 한국금융지주 1억 8400만원으로 1위

지난 1일 오전 서울 종로구 광화문광장 일대에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

올해 상반기 국내 500대 기업 직원들이 수령한 6개월간 평균 급여가 5499만 원으로 집계됐다. 전년 동기(5136만 원) 대비 7.1%(363만 원) 증가한 수치다. 금융지주와 증권업계가 두 자릿수 성과급에 힘입어 상위권을 휩쓴 반면, 유통·식품업계는 상대적으로 낮은 보수 수준을 보이며 기업 간 격차가 10배를 웃돈 것으로 나타났다.

2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 중 비교 가능한 345개 기업을 조사한 결과, 1인당 평균 급여가 가장 높은 구간은 4000만~6000만 원으로 전체의 43.5%(150개사)를 차지했다. 이어 2000만~4000만 원(86개사·24.9%), 6000만~8000만 원(64개사·18.6%), 8000만~1억 원(23개사·6.7%) 순으로 조사됐다.

◆ ‘1억 클럽’ 20곳 중 12곳 증권사…한국금융지주 1억 8400만 원 1위

기업별로는 한국금융지주가 1억 8400만 원을 기록하며 전체 1위에 올랐다. 지난해 상반기(1억 6200만 원)보다 13.6%(2200만 원) 증가한 규모다.

메리츠증권이 1억 6521만 원으로 2위를 차지했고, 한국투자증권(1억 6200만 원), 유안타증권(1억 4900만 원), SK하이닉스(1억 4400만 원), 두나무(1억 3975만 원)가 뒤를 이었다. 이어 미래에셋증권(1억 3600만 원), 메리츠금융지주(1억 3000만 원), 하나증권(1억 2400만 원), NH투자증권(1억 2300만 원) 순으로 집계됐다.

상반기 평균 급여가 1억 원을 넘어선 20개 기업 가운데 증권사만 12곳으로 60%를 차지했다. 성과급 비중이 높은 업종 특유의 보수 체계가 반영된 결과로 풀이된다.

◆ 금융지주·증권 ‘억대 행진’…유통·식품은 2000만 원 안팎 머물러

반면 상반기 직원 1인당 평균 급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만 원 수준에 그쳤다.

CJ프레시웨이(1900만 원), 현대그린푸드(2032만 원), 엘앤에프(2300만 원), 한화호텔앤드리조트(2300만 원) 역시 하위권에 머물렀다. 다우데이타, 오뚜기, 이마트, 코오롱글로벌, 하림 등은 각각 2600만 원으로 조사됐다.

업종별로는 금융지주업이 평균 1억 1388만 원으로 가장 높은 보수 수준을 보였다. 이는 전년 동기(1억 825만 원) 대비 5.2% 늘어난 수치다.

증권업 역시 평균 1억 710만 원으로 1억 원을 돌파했다. 이어 통신(6967만 원), 은행(6700만 원), 여신·금융(6406만 원), 보험(6194만 원), 서비스(5883만 원), 조선·기계·설비(5751만 원), 상사(5572만 원), 석유화학(5383만 원) 순으로 나타났다.

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