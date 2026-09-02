‘임영웅’ 이름으로 또 나눔… 선한스타 가왕전 상금 200만원 기부

가수 임영웅을 향한 팬들의 응원이 소아암과 희귀 난치성 질환으로 치료받는 아이들을 위한 나눔으로 꾸준히 이어지고 있다.

한국소아암재단은 가수 임영웅의 이름으로 선한스타 가왕전 상금 200만원을 전달받아 소아암 및 희귀 난치성 질환 아동·청소년의 의료 치료비 지원에 사용할 예정이라고 2일 밝혔다.

가수 임영웅 공식 사회관계망서비스(SNS) 캡처.

이로써 선한스타를 통해 임영웅의 이름으로 전달된 누적 기부금은 1억3405만원에 이른다. 팬들의 투표와 응원이 도움이 필요한 아동·청소년을 위한 지속적인 나눔으로 이어지고 있는 셈이다.

이번 성금은 수술과 장기간 치료가 필요한 환아 가정의 의료비 부담을 덜어주는 데 쓰인다. 병원비뿐 아니라 이식비와 의약품 구입비 등 지속적으로 발생하는 치료비를 지원해 환아들이 치료를 안정적으로 이어갈 수 있도록 돕는다는 취지다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 “치료가 장기화될수록 아동·청소년 가족들이 감당해야 하는 경제적 부담 역시 커질 수밖에 없다”며 “오랜 시간 변함없이 따뜻한 마음을 나눠준 가수와 팬덤께 감사드린다”고 말했다. 이어 “성금이 아이들이 치료에 실질적인 도움이 되도록 소중히 전달할 것”이라고 덧붙였다.

임영웅은 데뷔 10주년을 맞아 10곡이 수록된 스페셜 디지털 앨범 ‘아임 히어로(IM HERO) 10’으로 컴백한다. 앨범에는 ‘모이세’, ‘뉴욕(New York)’ 등 신곡 6곡과 기존 히트곡을 새롭게 해석한 리메이크곡 등이 담긴다. 수록곡 전곡은 오는 4일부터 6일까지 경기 고양종합운동장 주경기장에서 열리는 2026 콘서트 ‘아임 히어로 더 스타디움(IM HERO - THE STADIUM) 2’에서 처음 공개하며, 앨범은 콘서트 이후인 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 정식 발매된다.

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