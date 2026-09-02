코스피, 중동 긴장 고조에 2%대 내려 6600대…코스닥도 하락

중동 긴장 재고조로 국제유가와 미 국채금리가 나란히 큰 폭으로 뛰어오르자 코스피가 2일 장 초반 2%대의 낙폭을 보이고 있다.

이날 오전 9시 23분 기준 코스피는 전장보다 157.79포인트(2.31%) 하락한 6,678.01이다.

2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 210.33p(3.08%) 하락한 6625.47, 코스닥은 18.45p(2.25%) 내린 802.8에 거래를 시작했다.

지수는 전장보다 210.33포인트(3.08%) 내린 6,625.47로 출발한 뒤 낙폭을 조절하는 흐름을 나타내고 있다.

코스피 시장에서 외국인과 기관이 각각 2천382억원, 2천707억원씩을 순매도하며 지수를 끌어 내렸다.

반면 개인은 3천939억원 매수 우위를 보이고 있으며, 기타법인도 628억원 순매수를 기록 중이다.

기타법인은 삼성전자[005930]의 임직원 주식보상 목적 자사주 매입과 SK하이닉스[000660]의 자사주 소각을 위한 매입 영향으로 이날까지 11거래일 연속 '사자'를 이어가고 있다.

간밤 뉴욕증시는 미국과 이란 간 교전 재개 소식에 3대 지수가 일제히 내렸다.

다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수가 각각 0.79%, 0.71%씩 밀렸으며, 나스닥 종합지수도 1.03% 하락했다.

미국이 이란을 상대로 이틀 만에 추가 공습에 나서자, 이란도 보복 공격을 감행하면서 투자심리가 위축된 영향이다.

이에 국제유가와 미 국채 금리는 동반 급등했다.

10월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 5.20% 오른 90.22달러에 거래를 마쳤으며, 미 10년물 국채 금리는 4.79% 부근까지 올라 2025년 1월 이후 최고 수준을 나타냈다.

이 가운데 기술주도 휘청였다. 엔비디아(-1.51%), 마이크론(-2.64%) 등이 내리면서 필라델피아반도체지수는 2.1% 하락했다.

다만 미국 컴퓨터 제조사 델 테크놀로지스는 뉴욕증시 장 마감 후 2분기 '깜짝 실적'을 공개하면서 시간 외 거래에서 6% 넘게 상승했다.

국내 증시는 지속되는 중동 긴장에 따른 유가·금리 상승에 하방 압력을 받고 있다. 한국은 원유 수입 의존도가 높은 만큼 국제 유가 상승에 더욱 민감한 측면이 있다.

다만 기타법인의 매수세가 지속되면서 개장 직후보다 낙폭은 줄어드는 모양새다.

한지영 키움증권 연구원은 "오늘 국내 증시는 유가 및 금리 상승 부담에 하락 출발할 전망"이라면서도 "다만 장중 저가 매수세 유입, 델의 시간 외 급등과 같은 재료에 반응하면서 낙폭을 줄여 나갈 것"이라고 설명했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자[005930](-3.07%), SK하이닉스(-2.95%) 등 대형 반도체주가 하락 중이며, SK스퀘어[402340](-5.15%), 삼성전기[009150](-2.45%), LG에너지솔루션[373220](-2.04%) 등도 약세다.

KB금융[105560](0.23%), 셀트리온[068270](0.32%) 등은 상승 중이다.

업종별로 보면 건설(-3.85%), 운송장비(-3.47%), 정보기술(-3.18%) 등 대다수 업종이 내리고 있으며 부동산(0.76%)은 상승 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 7.82포인트(0.95%) 내린 813.43이다.

코스닥지수는 전장보다 18.45포인트(2.25%) 내린 802.80으로 출발해 한때 796.34(-3.03%)까지 밀리며 800선을 내주기도 했다.

기관이 264억원 순매도하고 있으며, 개인과 외국인은 각각 192억원, 66억원 매수 우위다.

시총 상위 종목 중 알테오젠[196170](-1.33%), 에코프로[086520](-3.44%), 에코프로비엠[247540](-2.41%), 레인보우로보틱스[277810](-2.67%), 주성엔지니어링[036930](-1.04%) 등이 내리고 있다.

실리콘투[257720](0.19%), 대한광통신[010170](0.15%) 등은 오르고 있다.

<연합>

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