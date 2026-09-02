스텔라 출신 민희, 12일 결혼…“다정하고 좋은 사람 만나 평생 함께하기로”

사진=스텔라 민희 SNS

걸그룹 스텔라 출신 민희가 결혼한다.

민희는 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 웨딩 화보를 공개하며 오는 12일 결혼식을 올린다고 밝혔다.

공개된 사진에는 민희와 예비 신랑의 모습이 담겼다. 웨딩드레스를 입은 민희는 행복한 미소를 짓고 있으며, 예비 신랑과 함께 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

민희는 결혼을 앞둔 소감도 직접 전했다. 그는 “함께 있을 때 가장 편안하고 많이 웃게 되는, 다정하고 좋은 사람을 만나 평생을 함께하기로 했다”며 결혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다.

이어 “갑작스러운 소식에 놀라신 분들도 계실 것 같고 오랜만에 이런 소식을 전하게 되어 조금 쑥스럽기도 하다”면서 “따뜻하게 축하해주시는 마음에 정말 감사드린다”고 전했다.

또 “혹시 제가 미처 연락드리지 못한 분이 계시다면 너그러운 마음으로 이해해주시고, 편하게 먼저 연락 주셔도 너무 반갑고 감사할 것 같다”고 덧붙였다.

민희는 마지막으로 “새로운 시작, 예쁘고 행복하게 잘 살아보겠다”며 “축하해주시는 마음 오래오래 간직하겠다”고 인사했다.

민희는 지난 2011년 걸그룹 스텔라 멤버로 가요계에 데뷔했다. 스텔라는 ‘로켓걸’을 시작으로 ‘마리오네트’, ‘떨려요’ 등의 곡을 발표하며 활동했다. 특히 ‘마리오네트’ 활동 당시 파격적인 콘셉트로 주목받기도 했다.

스텔라는 2018년 팀 활동을 마무리했다. 그룹 활동을 마친 뒤에도 민희는 SNS 등을 통해 팬들과 소통해왔다. 결혼을 앞둔 민희는 직접 소식을 전하며 새로운 인생의 출발을 알렸다.

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