9월 엔트리 확대했지만…다저스 김혜성, MLB 복귀 무산

김혜성의 미국프로야구 메이저리그(MLB) 복귀가 무산됐다.

다저스는 2일(한국 시간) 9월 확대 엔트리 적용으로 현역 로스터가 26에서 28명으로 늘어나 포수 윌 스미스를 60일짜리 부상자 명단(IL)에서 복귀시켰다.

또 포수 돌턴 러싱과 왼팔 투수 저스틴 로블레스키도 IL에서 합류했고, 내야수 알렉스 프릴랜드가 현역 로스터에 이름을 올렸다.

대신 외야수 알렉 토마스는 트리플A 산하 오클라호마시티로 보냈고, 포수 벤 로트베트는 방출 대기 조처했다.

이로써 다저스 산하 트리플A 구단 오클라호마 코메츠에서 뛰는 김혜성은 선택받지 못했다.

당초 내야 백업인 김혜성의 콜업 가능성이 제기됐으나, 구단은 양손 타자 내야수 프릴랜드를 낙점했다.

김혜성은 이번 시즌 빅리그 43경기에서 타율 0.259, 30안타, 1홈런, 11타점, 5도루를 기록했다.

트리플A에서는 75경기 타율 0.272, 78안타, 3홈런, 27타점, 13도루다.

김혜성은 기존 선수의 부상 등 변수가 있지 않은 이상, 시즌 내 복귀가 어려울 전망이다.

<뉴시스>

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