트와이스 지효, 러블리→시크 반전 매력…언더웨어 화보 공개

사진=Y 매거진 인스타그램 캡처

그룹 트와이스 지효가 언더웨어 화보를 통해 사랑스러움과 시크함을 오가는 반전 매력을 드러냈다.

1일 큐레이션 플랫폼 ‘와이(Y)’는 공식 SNS를 통해 지효가 참여한 언더웨어 브랜드 비너스의 가을 캠페인 ‘와이렛: 새로운 사랑의 시작’ 화보와 영상을 공개했다.

이번 캠페인에서 지효는 새로운 사랑을 마주한 순간의 설렘부터 자신의 감정에 솔직하고 당당한 모습까지 다양한 분위기를 소화했다. 특유의 건강하고 자신감 넘치는 이미지에 사랑스러운 매력과 세련된 분위기를 더하며 시선을 사로잡았다.

공개된 화보 속 지효는 핑크빛 하트 프레임을 배경으로 수줍은 미소를 지으며 로맨틱한 분위기를 연출했다. 프릴 디테일이 돋보이는 스트라이프 셔츠에 크림 컬러의 언더웨어를 매치해 사랑스러우면서도 감각적인 스타일을 완성했다.

또 다른 사진에서는 분위기를 반전시켰다. 지효는 블랙 컬러의 언더웨어에 오프숄더 스타일의 상의를 매치한 채 소파에 기대어 한층 성숙하고 세련된 분위기를 자아냈다.

자연스럽게 드러난 어깨 라인과 깊어진 눈빛이 어우러지며 시크한 매력을 강조했다.

영상에서는 지효의 당당한 태도가 돋보였다.

지효는 “사랑은 움직이는 거잖아”, “미안, 너랑은 불편해서 안 되겠어” 등의 대사를 통해 변화 앞에서 망설이지 않는 주체적인 사랑의 모습을 표현했다.

특히 지효는 로맨틱한 미소부터 강렬한 눈빛까지 상반된 분위기를 자연스럽게 오가며 다양한 콘셉트를 소화했다. 데뷔 이후 꾸준히 보여준 건강하고 탄탄한 이미지와 자신감 넘치는 분위기가 화보에서도 드러났다는 평가다.

지효는 평소에도 꾸준한 자기관리를 이어온 것으로 알려졌다. 운동과 식단 관리를 병행하며 건강한 몸매를 유지해왔으며, 좋아하는 음식을 무조건 제한하기보다 섭취량을 조절하는 방식으로 관리하는 모습을 보여왔다.

다만 특정 식사법이나 과도한 식단 제한을 무리하게 따라 하는 것은 주의가 필요하다. 특히 1일 1식처럼 식사 횟수를 지나치게 줄이는 방식은 개인의 건강 상태와 영양 섭취량에 따라 영양 불균형이나 피로를 초래할 수 있어 전문가와 상의하는 것이 좋다.

한편 지효가 참여한 이번 가을 캠페인 화보와 영상은 브랜드 공식 홈페이지와 온라인몰, SNS 등 온·오프라인 채널을 통해 공개됐다.

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