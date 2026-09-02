정준하, 지상렬 술버릇 폭로…“어느 장례식장을 가도 술로 진상”

유튜브 채널 ‘알딸딸한 참견’ 화면 캡처

코미디언 정준하가 지상렬의 술버릇을 언급하며 거침없는 입담을 펼쳤다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘알딸딸한 참견’에는 ‘시즌3 못다한 참견’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 방송에서 미처 공개되지 않았던 정준하와 출연진의 이야기가 담겼다.

이날 뮤지는 정준하에게 주량을 물었다. 정준하는 “뭐 많이 먹지. 요즘도 안 줄었다”고 답했다.

이를 들은 허경환은 “연예계의 거의 탑인 것 같다”며 놀라워했다. 이에 정준하는 “각 잡고 마시면 너네 끝난다”고 너스레를 떨었다.

허경환은 이어 “연예인 중에 이 분은 좀 마시는 것 같다는 사람은 누구냐”며 지상렬을 언급했다. 정준하는 지상렬의 주량에 대해 “애기 발가락 수준도 안 된다”고 말해 웃음을 자아냈다.

뮤지는 지상렬에 대한 일화를 전하며 “그래도 아직 술부심이 있다. 누가 술 잘 드시냐고 물어보면 위스키를 이만큼 따라서 드신다”고 말했다.

이어 뮤지는 지상렬에 대한 좋은 기억을 꺼냈다. 그는 “저는 상렬이 형이 좋게 생각이 들었던 게, 어느 장례식장을 가도 상렬이 형이 항상 계신다”고 말했다.

그러자 정준하는 “좋은 쪽으로 얘기하네”라며 웃은 뒤 “어느 장례식장을 가도 술로 진상이다. 최근엔 이러다 큰일 나겠다 싶었다”고 말했다.

정준하와 출연진의 솔직한 입담에 지상렬의 평소 술자리 모습까지 소환되면서 웃음을 안겼다.

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