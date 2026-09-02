전국 늦더위 속 곳곳 소나기…최고체감 33도 [오늘날씨]

수요일인 2일 수도권 등 일부 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 남부지방과 제주도를 중심으로는 늦더위가 이어지겠다.

지난 1일 오전 서울 종로구 광화문광장 일대에서 시민들이 우산을 쓴 채 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 이날 새벽부터 오전 사이 수도권과 강원내륙·산지(강원남부내륙 제외), 전북북서부, 경남남해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

강원남부내륙과 충청권에는 오전까지 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 △강원남부내륙 5~10㎜ △대전·세종·충남, 충북중·북부 5~20㎜ △울릉도·독도 5~20㎜다.

오전부터 저녁 사이에는 충청권 내륙과 남부지방, 제주도 곳곳에 소나기가 내리겠다. 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있어 유의해야 한다.

소나기에 의한 예상 강수량은 △대전·충남남동부, 충북 5~40㎜ △전북, 광주·전남 5~40㎜ △대구·경북, 부산·울산·경남 5~50㎜ △제주도 5~30㎜다.

이날 아침 최저기온은 20~26도, 낮 최고기온은 25~32도로 예상된다. 아침 기온은 평년(18~22도)보다 높겠고, 낮 기온은 평년(26~30도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

특히 폭염특보가 내려진 남부지방과 제주도는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 올라 매우 무덥겠다. 당분간 남부지방을 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 23도 △인천 23도 △춘천 22도 △강릉 22도 △대전 23도 △대구 25도 △전주 24도 △광주 26도 △부산 26도 △제주 26도다.

낮 최고기온은 △서울 29도 △인천 28도 △춘천 28도 △강릉 26도 △대전 29도 △대구 32도 △전주 31도 △광주 32도 △부산 32도 △제주 32도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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