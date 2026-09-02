대기업 상반기 평균급여 5499만원… 전년대비 7.1%↑

올해 상반기 국내 500대 기업 직원 1인당 평균 급여(6개월치)가 약 5천500만원인 것으로 조사됐다.



2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 중 비교가 가능한 345개 기업을 분석한 결과, 올해 상반기 직원 1인당 평균 급여는 5천499만원이었다. 전년 동기(5천136만원)보다 7.1%(363만원)가 늘어난 수치다.

서울 도심 일대 주요 기업체 건물들 모습. 연합뉴스

구간별로는 4천∼6천만원이 150개사(43.5%)로 가장 많았고, 2천∼4천만원 86개사(24.9%), 6천∼8천만원 64개사(18.6%), 8천∼1억원 23개사(6.7%) 순이었다.



기업별로는 한국금융지주가 1억8천400만원으로 가장 높았으며, 지난해 상반기 1억6천200만원에 비해 13.6%(2천200만원) 늘었다.



이어 ▲ 메리츠증권(1억6천521만원) ▲ 한국투자증권(1억6천200만원) ▲ 유안타증권(1억4천900만원) ▲ SK하이닉스(1억4천400만원) ▲ 두나무(1억3천975만원) ▲ 미래에셋증권(1억3천600만원) ▲ 메리츠금융지주(1억3천만원) ▲ 하나증권(1억2천400만원) ▲ NH투자증권(1억2천300만원) 순으로 높았다.



1인당 평균 급여가 1억원을 넘는 20개사 중 증권사는 12개사로 전체의 60%를 차지했다. 업종 특성상 성과급 비중이 높은 보수체계가 반영된 것으로 풀이된다.



1인당 평균 급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1천700만원이었다.



이어 ▲ CJ프레시웨이(1천900만원) ▲ 현대그린푸드(2천32만원) ▲ 엘앤에프(2천300만원) ▲ 한화호텔앤드리조트(2천300만원) ▲ 다우데이타(2천600만원) ▲ 오뚜기(2천600만원) ▲ 이마트(2천600만원) ▲ 코오롱글로벌(2천600만원) ▲ 하림(2천600만원) 순으로 낮았다.



업종별로는 금융지주업이 1억1천388만원으로 가장 높았다. 전년 동기(1억825만원) 대비 5.2% 증가했다.



이어 ▲ 증권(1억710만원) ▲ 통신(6천967만원) ▲ 은행(6천700만원) ▲ 여신·금융(6천406만원) ▲ 보험(6천194만원) ▲ 서비스(5천883만원) ▲ 조선·기계·설비(5천751만원) ▲ 상사(5천572만원) ▲ 석유화학(5천383만원) 순으로 집계됐다.

<연합>

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