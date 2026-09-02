화사 '아저씨 사각 팬티' 같은 바지도 완벽 소화…5㎏감량 비결 재조명

가수 화사(31)가 군살 없이 탄탄한 몸매를 드러낸 근황 사진을 공개한 가운데 과거 밝힌 체지방 감량 비결에도 관심이 쏠린다.

화사는 지난달 23일 자신의 인스타그램 계정에 미국 텍사스에서의 일상을 담은 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 화사는 파란색 체크무늬 트렁크 팬츠와 회색 슬리브리스 상의를 입고 늘씬하면서도 탄탄한 몸매를 선보였다. 여기에 빨간색 모자를 매치해 감각적인 스타일을 완성했다.

화사가 군살 없이 탄탄한 몸매를 드러낸 근황 사진을 공개했다. 화사 인스타그램 캡처

특히 짧은 트렁크 팬츠가 속옷처럼 보이는 과감한 패션에도 군살 없는 몸매가 눈길을 끌었다. 몸에 밀착되는 상의와 짧은 하의를 입었음에도 탄탄한 복부와 다리 라인을 드러내며 자유로운 일상을 즐기는 모습이었다.

화사의 몸매 관리 비결은 과거 유인나의 유튜브 채널 '유인라디오'에서 공개된 바 있다. 당시 화사는 체지방을 5㎏가량 감량한 경험을 이야기하며 식단으로 호밤고구마와 달걀을 먹었다고 밝혔다.

여기서 화사가 언급한 것은 일반적인 호박고구마가 아닌 '호밤고구마'라는 이름의 신품종이다. 이름이 비슷해 호박고구마로 잘못 알려질 수 있지만 서로 다른 품종이다.

호밤고구마는 고구마의 일종으로, 식이섬유를 비롯한 영양소를 섭취할 수 있는 식품이다. 식이섬유는 포만감을 높여 식사량을 조절하는 데 도움을 줄 수 있다. 다만 고구마 역시 탄수화물을 함유하고 있기 때문에 다이어트를 위해 섭취하더라도 양을 적절히 조절하는 것이 중요하다.

달걀은 양질의 단백질을 비롯해 비타민과 미네랄 등을 함유하고 있다. 단백질은 근육을 유지하는 데 필요한 영양소로, 체중 감량 과정에서 근손실을 줄이는 데 도움을 줄 수 있다.

다만 호밤고구마와 달걀을 먹는 것만으로 체지방이 감소하는 것은 아니다. 체중과 체지방을 관리하려면 전체적인 섭취 열량과 영양 균형을 고려하고 규칙적인 운동을 병행하는 것이 중요하다.

<뉴시스>

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