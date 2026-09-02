"느낌있어"…활동 재개한 배우 조혜정, 미모 비결은 꾸준한 발레

배우 조혜정이 발레 연습 모습과 자연스러운 셀카를 잇달아 공개하며 근황을 전했다.

지난달 31일 조혜정은 자신의 인스타그램에 별다른 설명 없이 사진 두 장을 게재했다. 첫 번째 사진에서는 발레복을 입고 매트 위에 앉아 양다리를 좌우로 길게 뻗은 채 스트레칭하는 모습이 담겼다.

사진=조혜정 인스타그램 캡처

상체를 바닥 가까이 낮추는 동작까지 소화하며 남다른 유연성을 보여줬다. 이어 공개한 셀카에는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 응시하는 모습이 담겼다. 발레 연습에 몰입한 모습과는 다른 성숙한 분위기가 눈길을 끌었다.

조혜정이 꾸준히 이어가고 있는 발레는 전신 근육을 고르게 쓰며 체형을 다듬는 대표적인 운동으로 꼽힌다. 근력과 유연성을 함께 길러주면서 칼로리 소모 효과도 큰 것으로 알려져 있다.

실제로 발레의 체형 관리 효과를 뒷받침하는 연구 결과도 있다. 중국 후난 과학기술대 연구에 따르면, 발레는 체중과 체질량지수(BMI), 허리둘레, 체지방률, 체지방량에서 유의미한 개선 효과를 보였다. 연구진은 발레가 과체중이나 비만인의 체지방 감소에 효과적이며 체성분과 신체 형태를 크게 개선한다고 설명했다.

한양대 연구진이 노인을 대상으로 진행한 연구에서도 비슷한 결과가 나왔다. 인피던스 체지방 측정기로 발레 프로그램 적용 전후를 비교한 결과 체중과 체지방, 내장지방이 모두 유의미하게 줄어든 것으로 나타났다.

한편 조혜정은 배우 조재현의 딸로, 2014년 드라마 '신의 퀴즈 시즌4'로 데뷔했다. 2018년 아버지 조재현의 성추문 의혹이 불거진 뒤 활동을 잠시 중단했다가, 2026년 공개된 티빙 오리지널 드라마 '유미의 세포들 3'에서 백나희 역을 맡으며 드라마에 복귀했다.

<뉴시스>

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