서울 거주 외국인 생활정보 ‘한눈에’

서울에 거주하는 외국인이 출입국부터 주거, 취업, 의료, 교육, 교통까지 서울 생활에 필요한 정보를 한곳에서 확인할 수 있게 된다.



시는 서울외국인포털을 전면 개편한 ‘마이서울플러스(MY SEOUL+)’를 1일부터 운영한다고 밝혔다. 별도 앱 설치 없이 개인용 컴퓨터나 스마트폰 웹 브라우저로 접속하면 된다.



시에 따르면 서울외국인포털이 정책 안내 위주였다면 마이서울플러스는 입국 초기부터 정착, 취업과 일상생활에 이르기까지 필요한 정보를 외국인에게 체계적으로 제공한다. 유학생, 결혼이민자, 외국인노동자, 동포, 이주배경청소년이 자신의 상황에 맞는 정보를 탐색할 수 있도록 ‘맞춤정보’ 메뉴도 신설했다



다국어 이용 환경은 강화했다. 주요 콘텐츠를 한국어·영어·중국어·베트남어로 제공하고, 그 밖의 언어도 자동번역 기능을 통해 이용할 수 있도록 했다. 포털에 등록된 콘텐츠를 기반으로 필요한 정보를 바로 안내하는 인공지능(AI) 챗봇도 선보인다.



또 서울글로벌센터, 외국인주민센터, 글로벌빌리지센터 등 외국인지원시설을 지역과 시설 유형별로 찾아볼 수 있도록 지도 기반 안내를 강화했다. 시설별 위치와 연락처, 제공 서비스뿐 아니라 상담운영 현황, 센터 일정, 대관시설 정보도 함께 확인할 수 있다.



각 지원시설에서 운영하는 한국어 교육, 문화 체험 등 프로그램 신청부터 법률, 노무, 주거, 비자 등 전문 분야 상담 예약과 대관 신청까지 포털에서 한 번에 처리할 수 있다.



김명주 시 글로벌도시정책관은 “마이서울플러스가 서울 생활의 첫 질문부터 정착까지 함께하는 길잡이가 되도록 개편된 서비스를 안정적으로 유지하고 운영해 나가겠다”고 말했다.

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