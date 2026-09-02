삼성디스플레이 ‘차세대 생산라인’ 구축 시동

삼성이 충남 아산 온양사업장 HBM 생산시설 증설에 이어 67조원 규모의 삼성디스플레이 생산라인 구축에 본격 시동을 걸었다.



충남도는 1일 도청에서 삼성디스플레이, 아산시, 한국전력공사, 한국수자원공사와 ‘충남 첨단산업 투자양해각서(MOU)’를 체결했다. 박수현 충남지사와 이청 삼성디스플레이 대표이사, 박승희 삼성전자 사장, 오세현 아산시장 등이 참석했다.



MOU에 따르면 삼성디스플레이는 아산을 중심으로 OLED와 차세대 디스플레이 생산라인 등에 총 67조원을 단계적으로 투자한다. 우선 아산디스플레이시티2 일반산업단지 9만9141㎡ 부지에 2028년 6월까지 6500억원을 투입해 신규 생산라인을 구축한다.



앞서 삼성전자는 아산 온양사업장에서 HBM 생산공장 증설에 들어가며 3대 메가프로젝트 전국 첫 착공을 눈앞에 두고 있다. 삼성의 아산 투자 규모는 삼성디스플레이 67조원과 삼성전자 온양사업장 46조원 등 총 113조원에 달한다.



충남도 역시 전력·용수·인력 등 ‘3력 혁신’과 기업별 전담공무원, 핫라인, 신속 인허가 체계를 가동하고 있다. 이번 협약에는 한전과 수자원공사까지 참여해 대규모 첨단산업 투자의 핵심인 전력과 용수 공급까지 지원한다. 박수현 지사는 “기업의 투자 결정이 실제 투자와 성공으로 이어질 때까지 끝까지 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

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