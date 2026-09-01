포스코이앤씨, ‘더샵 천안라크원’ 10월 분양…1290가구 규모

포스코이앤씨가 10월 충남 천안시 서북구 부대동 부성2 도시개발구역에 ‘더샵 천안라크원’을 분양한다.

1일 포스코이앤씨에 따르면 더샵 천안라크원은 지하 2층~지상 최고 37층, 10개 동, 총 1290가구로 조성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 374가구 △84㎡B 306가구 △102㎡ 408가구 △118㎡ 202가구다.

더샵 천안라크원 조감도. 포스코이앤씨 제공

단지가 들어서는 성성생활권은 성성호수공원을 중심으로 성성·업성·부대·부성지구 개발이 진행 중인 지역이다. 개발이 끝나면 약 2만5000가구 규모의 주거지역이 조성될 예정이다. 인근에는 두정동과 신부동 등 기존 도심이 있다.

단지 반경 약 500m에는 수도권 전철 1호선 부성역이 신설될 예정이다. 천안아산역과 천안IC를 이용할 수 있으며, 성성·부성지구 내 상업시설과 코스트코, 이마트 등 대형 쇼핑시설도 가깝다. 삼성SDI 천안사업장과 천안일반산업단지 등 주요 산업단지도 인근에 있다. 부성지구에는 초등학교가, 인근에는 중학교가 각각 계획돼 있다.

단지는 대부분 남향으로 배치했다. 전용 84㎡A와 102㎡, 118㎡에는 거실과 방을 전면에 배치한 4베이 구조를 적용한다. 전용 118㎡는 모든 가구를 남서향으로 배치해 대부분 성성호수공원을 바라볼 수 있도록 했다. 포스코이앤씨 관계자는 “성성호수공원의 수변 환경과 대단지 규모를 갖춘 단지”라며 “실거주 중심의 편안하고 완성도 높은 주거 공간을 제공할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지