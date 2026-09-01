금감원장 “수도권 주택 조기공급에 금융지원… 2027년 공급예정 사업장 ‘특별관리’”

금융감독원이 정부의 수도권 주택 조기 공급 기조에 맞춰서 필요한 금융지원에 나서기로 했다.

이찬진 금감원장은 1일 임원 회의를 열고 “서울·수도권 등에 주택이 조기에 대량 공급될 수 있도록 필요한 금융지원에 모든 역량을 집중하라”고 지시했다. 국토교통부와 금융위원회 등 정부의 ‘8·13 부동산 종합대책’의 후속 조치다.

이찬진 금융감독원장. 금융감독원 제공

이에 따라 금감원은 주거용 부동산 PF 담당 인력을 확대한다. 현행 1개 부서가 전담하고 있는데 각 소관 검사국과 공조체계로 담당을 확대 개편하겠다는 것이다. 사업장별로 담당자를 지정해 밀착 관리에도 나선다. 수도권 규제지역 내 주거사업장 중 내년 공급 예정인 사업장 등 325곳이 우선 중점관리 대상이다.

이 원장은 “사업지연이나 애로사항 확인 때 국토부, 한국토지주택공사 등 유관기관 및 금융권과 적극 협업해 적시에 사업장별 맞춤형 지원이 이루어질 수 있도록 노력해달라”고도 당부했다. 구체적으로 자금조달 관련 문제는 금융권 및 정책보증기관과 연계해 중재하고 기타 사업상의 애로사항은 국토부 등과 협의하기로 했다.

이 원장은 또 내년 공급예정인 사업장의 경우 공급일정이 지연되는 일이 없도록 특별관리하고, 조기 공급할 수 있는 방안도 모색할 것도 지시했다.

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