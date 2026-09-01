‘서울대 10개’ 만들기 거점국립대 3곳…부산대·전남대·충남대 선정

최교진 교육부 장관이 1일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 2026년 거점국립대 성장엔진-AI 패키지 지원 대학 3개교 선정결과를 발표하고 있다. 뉴시스

부산대학교·전남대학교·충남대학교가 교육부 핵심 정책인 ‘서울대 10개 만들기’를 견인할 거점국립대로 선정됐다.

교육부는 1일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 ‘2026년 서울대 10개 만들기’ 패키지 지원대학으로 부산대·전남대·충남대 등 3곳을 선정했다고 밝혔다.

서울대 10개 만들기는 9개 거점국립대를 서울대 수준으로 키워 지역 활성화와 청년 정주에 기여하기 위한 정책이다.

앞서 교육부는 서울대 10개 만들기 정책의 효율적 추진과 안착을 위해 거점국립대 3곳만 우선 선발하기로 한 바 있다.

해당 대학들을 ‘지역 성장을 견인할 국가대표 거점국립대’로 명명하기도 했다.

3개 선정 대학은 올해 패키지로 총 700억 원 안팎의 예산을 지원받는다.

패키지는 △5극 3특 성장엔진 분야 브랜드 단과대·융합연구원 사업(교당 400억 원) △인공지능(AI) 인재 양성과 AX 거점대학 사업(교당 100억 원) △지역대학 동반성장을 지원하는 5극3특 공유대학 사업(교당 200억 원) 등을 말한다.

이들 대학은 올해를 시작으로 2030년까지 5년간 예산을 지원받는다. 지원 금액은 달라질 수 있다.

교육부는 이날 내년도 관련 예산으로 100억 원 증액한 800억 원을 책정했다.

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