여야 “민생법안 협치” 뜻은 모았지만… 첫날부터 노란봉투법·형소법 신경전

22대 국회 후반기 첫 정기국회가 1일 막을 올렸다. 국회는 앞으로 100일 동안 국정감사와 주요 법안 심사 등 숨가쁜 일정을 소화할 예정이다. 여야는 첫날부터 공통 공약 및 쟁점 법안 처리를 위한 협치에 시동을 걸었지만, 추석 전 줄줄이 열리는 인사청문회부터 부동산 입법과 세제 개편, 800조원대 예산안 심사 등을 둘러싸고 곳곳에서 격돌할 것으로 예상된다.

조정식 국회의장이 1일 국회에서 열린 제439회 정기국회 개회식에서 개회사하고 있다. 연합뉴스

국회는 이날 오후 제430회 정기국회 개회식을 열었다. 조정식 국회의장은 개회사에서 “국회가 먼저 할 일은 첫째도, 둘째도, 셋째도 민생”이라며 “쟁점은 끈기 있게 마주 앉아 풀어내고, 합의된 것은 미루지 말고 빠르게 처리하자. 이견이 있더라도, 민생을 위해 한 걸음씩 양보하자”고 밝혔다. 국회는 개회식에 이어 열린 본회의에서 향후 의사일정과 국무총리·국무위원 등의 출석 요구 안건을 의결했다.



여야는 첫날부터 양당 정책위원회 연석회의를 열며 협치에 시동을 걸었다. 더불어민주당 권칠승 정책위의장은 “오늘을 계기로 양당 정책위만큼은 정쟁이 민생의 발목을 잡는 일은 없을 것”이라 밝혔고, 국민의힘 임이자 정책위의장도 “교집합이 되는 민생 법안들부터 빠른 시일 내 통과시키자”고 호응했다. 양당은 지난 대선과 총선, 지방선거에서 내놓은 공통 공약부터 함께 처리하기로 뜻을 모았다.



첫 상견례인 만큼 회의는 대체로 화기애애한 분위기에서 진행됐지만, 일부 현안을 두고 신경전도 벌어졌다. 임 정책위의장은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대한 ‘노란봉투법’과 검사의 직접·보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정안을 언급하며 “국민에게 불편한 피해가 있다면 함께 고치는 것이 책임 있는 정치”라고 지적했다.



이달에는 장관 후보자 6명뿐만 아니라 대법관과 특별감찰관 후보자 검증까지 겹치면서 인사청문 정국이 본격화할 예정이다. 민주당은 이번 주 6개 부처 장관 후보자의 인사청문 요청안을 제출하고, 추석 전 청문 절차 완료를 목표로 속도를 내겠다는 입장이다. 김성수 대법관 후보자 임명동의안은 지난달 31일 국회에 제출했고, 김 후보자 청문회를 위한 별도 인사청문특별위원회도 구성한다. 최길수 특별감찰관 후보자 인사청문 요청안도 이번 주 내로 제출할 계획이다.



한병도 원내대표는 “새로운 내각이 추석 전 신속히 진용을 갖추고 국정 운영에 전념할 수 있도록 장관 후보자 청문회도 책임 있게 진행하겠다”며 “국민의 눈높이에서 능력을 철저히 검증하되 근거 없는 흠집 내기에는 단호히 대응할 것”이라고 밝혔다.



부동산 문제도 정기국회의 주요 충돌 지점이다. 앞서 본회의에 오르지 못한 도시정비법 개정안을 놓고 여야가 용적률 완화폭 등을 추가로 협상한다. 정부 세제개편안도 국회 심사 과정에서 수정될 가능성이 있다. 민주당은 소속 의원들의 의견을 반영해 결론을 내겠다는 방침이다. 3일 국회에 제출될 2027년도 예산안 심사를 둘러싼 여야의 줄다리기도 예상된다.

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