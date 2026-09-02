부상장병 긴급 이송 “命 받았습니다”

험준한 지형과 악천후는 물론 적의 위협이 이어지는 전장에서 부상 장병을 안전하게 후송할 수 있는 장갑형구급차가 국내 기술로 개발됐다.

현대로템은 방위사업청이 주관한 장갑형의무후송차량(사진) 체계개발 사업을 완료했다고 1일 밝혔다. 2024년부터 2년간 차량 설계부터 시제차량 제작, 시험평가까지 체계개발 전 과정을 국내 기술로 수행했다.



장갑형의무후송차량은 의무병 2명이 탑승한 상태에서 보행환자는 최대 6명, 들것환자는 최대 4명까지 태울 수 있다. 차량 내부에는 고휘도 발광다이오드(LED) 조명과 들것에 실린 환자 이송장치가 설치됐다. 산소공급장치와 제세동기, 환자관찰장치 등 응급처치에 필요한 의료장비와 약제도 탑재됐다.



현대로템은 장갑형의무후송차량이 부상 장병의 신속한 후송과 응급처치를 지원해 생존 가능성을 높이는 ‘골든아워’ 확보에 기여할 것으로 기대했다. 해외 방산시장 진출을 위한 경쟁력도 높일 수 있을 것으로 본다. 향후 양산 사업이 추진되면 군 전력화가 이뤄질 전망이다.

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