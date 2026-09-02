[이코노 브리핑] DB생명, 신임 대표이사 박제광 내정 외

DB생명, 신임 대표이사 박제광 내정

DB생명보험이 신임 대표이사에 박제광(사진) DB손해보험 경영기획실장(부사장)을 내정했다고 1일 밝혔다. 대표이사 선임은 이달 16일 주주총회와 이사회를 거쳐 확정된다. 1963년생인 박 신임 사장은 1991년 DB손해보험에 입사해 법인·신사업·경영기획부문에서 약 35년간 근무했다.

새마을금고·신협 가계대출 한도 늘어

새마을금고 등 상호금융업권에도 가계대출 총량 관리 목표치 배분이 1일 마무리됐다. 지난해 가계부채 총량 한도목표치를 초과해 ‘순증 0%’ 페널티를 받았던 새마을금고와 신협도 이번 목표치 조정으로 일부 여력을 확보했다. 새마을금고는 약 3000억~5000억원, 신협은 1000억∼2000억원 수준을 추가 한도로 배정받은 것으로 알려졌다. 다만 올해 상반기 가계대출 증가 폭이 큰 만큼 하반기 신규 취급 여력은 제한적일 전망이다.

국민銀, 하반기 신입·경력 180명 채용

KB국민은행은 올해 하반기 신입행원과 경력직원 총 180여명을 채용한다고 1일 밝혔다. △UB(기업고객금융·고객자산관리, 지역인재로 구분) △전역(예정)장교 △전문자격(공인회계사) △정보통신기술(ICT) △특성화고 등 총 6개 부문에서 160여명을 선발한다. 이와 별도로 인공지능(AI) 전문가, 변호사 등 경력직을 20여명 규모로 수시 채용한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지