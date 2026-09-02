어린이 인기 촉감완구서 유해물질 무더기 검출…기준치 최대 176배

어린이들 사이에서 인기 있는 ‘왁뿌볼’(왁스로 코팅한 점토 완구) 등 촉감형 제품에서 어린이제품 안전기준을 크게 웃도는 유해물질이 잇따라 검출됐다.

일부 제품에서는 내분비계 장애를 일으킬 수 있는 프탈레이트계 가소제와 카드뮴 등이 기준치를 훨씬 넘는 양이 검출됐으며, 작은 전지가 제품에서 분리되는 등 물리적 안전 문제가 확인된 제품도 있었다.

촉감형 제품 주의 안내판 배부. 서울시

서울시는 시중에서 판매되는 사용 연령 14세 이상 왁뿌볼 등 제품 20개를 대상으로 안전성 검사를 실시한 결과 7개 제품에서 어린이제품 안전기준과 비교해 기준값을 초과하는 유해물질이나 물리적 안전상 주의사항이 확인됐다고 1일 밝혔다.

시는 사용 연령이 14세 이상으로 표시돼 있더라도 실제 어린이가 사용할 가능성이 높은 점을 고려해 만 8세 이상 어린이제품에 적용되는 안전기준을 기준으로 검사했다.

검사 대상은 왁뿌볼 등 촉감형 제품 13개와 풍선 등 파티용품 3개, 열쇠고리 2개, 스티커 1개, 아크릴 마커 1개 등이다. 이 가운데 촉감형 제품 5개와 스티커 1개, 키캡 열쇠고리 1개에서 문제가 확인됐다.

촉감형 제품 3개에서는 제품 표면이나 장식 등에서 프탈레이트계 가소제가 어린이제품 기준 대비 최대 164.2배 검출됐다. 포장에 사용된 지퍼백에서도 기준치의 142.7배에 달하는 프탈레이트계 가소제가 나왔고, 카드뮴도 기준치의 1.5배 수준으로 검출됐다.

용출시험에서는 2개 제품에서 폼알데하이드·메탄올·붕소가 기준값을 초과했다. 폼알데하이드는 눈·코·피부 등에 자극을 줄 수 있으며, 메탄올은 두통과 어지럼증 등을 유발할 수 있다. 붕소 역시 과다 노출 시 생식기능 등에 영향을 미칠 수 있다.

어린이 완구 주의 당부 홍보물. 서울시

이 밖에 1개 제품에서는 피부 자극을 일으킬 수 있는 방부제 성분인 클로로메틸아이소티아졸리논(CMIT)과 메틸아이소티아졸리논(MIT)이 검출됐다.

스티커 1개 제품에서도 접착부에서 프탈레이트계 가소제가 기준값의 176배, 카드뮴이 5배 수준으로 검출됐다.

키캡 열쇠고리 1개 제품은 인장시험 과정에서 작은 전지가 분리됐다. 어린이가 전지를 삼킬 경우 사고로 이어질 수 있어 제품 내부 전지에 쉽게 접근하지 못하도록 하는 안전조치가 필요한 것으로 나타났다.

서울시는 검사 결과를 바탕으로 해외 온라인 플랫폼에서 판매된 제품 가운데 어린이제품 안전기준을 초과한 제품에 판매 중단을 요청했다.

또 14세 이상 표시 제품을 어린이용으로 오인해 구매하는 사례를 막기 위해 관내 초등학교에 가정통신문을 배포하도록 하고, 종로구 창신동 완구거리 등 현장에도 안내물을 배포하고 현수막을 게시했다.

검사 결과는 서울시 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

서울시는 다음 달에도 해외 온라인 플랫폼에서 판매되는 어린이용 학용품과 책가방 등을 대상으로 안전성 검사를 이어갈 예정이다.

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